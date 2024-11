El verdadero motivo por el que Wanda Nara se bajó del viaje a Tailandia con Pampita

Pero a último momento, con los pasajes ya emitidos y reservas para ella y Kenny Palacios, Wanda canceló todo.

Entre los motivos que se barajaron, Latorre revelar el verdadero: “no se quiere ir peleada con L-Gante”, dijo la periodista.

“Ella no se quiere ir peleada, viste como cuando sos pendeja y no querés irte peleada con tu novio. Yo si me peleo con Diego, mañana tengo Pandora, te mando un beso grande”, indicó.

“Wanda tiene un vínculo muy quinceañero con L-Gante y se tiene que quedar”, dijo la rubia sobre el verdadero motivo de cancelación de esta acción.