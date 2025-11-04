Oriana Sabatini confesó que perdió un embarazo: "No llegó a término"

Para evitar profundizar al respecto, la hija de Cathy Fulop salió del tema con la simpatía que la caracteriza: “Siento que Olga me hace fértil”. La confesión tomó por sorpresa a todos en el estudio y generó un momento de emoción.

Finalmente, la cantante adelantó que ya tiene elegido el nombre de su hija, aunque prefirió mantenerlo en secreto. “Es de una película que vi a los 15 años y dije ‘si tengo una hija se va a llamar así’. Después, armé una lista con mil nombres y cuando me llamaron para avisarme que era una nena pensé ‘¡se tiene que llamar así!’”, contó emocionada, mostrando el costado más tierno de su nueva etapa como futura mamá.

Embed

¿Cómo vive Oriana Sabatini su embarazo tras haber superado los trastornos alimenticios?

Oriana Sabatini y Paulo Dybala atraviesan uno de los momentos más especiales de sus vidas mientras esperan a su primer bebé juntos, luego de haberse casado a mediados de 2024.

Durante su visita al programa de streaming Sería increíble (Olga), Oriana habló sobre su embarazo tras haber superado los trastornos alimenticios que sufrió tiempo atrás y contó cómo vive esta etapa tan significativa después de aquel difícil proceso.

“Mucho se escucha del amor instantáneo de cuando te enterás que estás embarazada. A mí no me pasó de sentir un amor incondicional por lo que estoy creando. Pasé a compartir mi cuerpo con alguien que no conozco, que de repente domina toda mi vida, que me dice qué como, qué no como, cuándo puedo entrenar y cuándo no, y si me siento bien o no”, comenzó explicando.

Y continuó con sinceridad: “Me pasó que me encariñé cuando empecé a entender que podía ser una persona separada a mí. Cuando vivís toda tu vida odiándote, es como difícil aprender a querer algo que va a nacer de tu propio cuerpo, que es un lugar al cual odiaste toda tu vida. Entonces entender que vos podés querer algo que nace de vos es un banda, ¿entendés?”

“Sabía que me iba a costar y que no iba a ser fácil esto. Es uno de los desafíos más grandes que tuve en mi vida. Nadie habla de qué sucede en la mente de uno cuando tuviste trastornos alimenticios y de la nada estás embarazada”, comentó.

“Es uno de los desafíos más grandes. ¿Por qué la gente no sale a hablar más de qué sucede en la mente de uno cuando está embarazada y uno tuvo trastornos alimenticios? ¿Dónde están esos libros? Yo los quiero leer, pero no existen muchos y es tremendo”, analizó Oriana Sabatini.

“Hay días que estoy mejor, hay días que no estoy tan bien. Sobre todo digo, a ver: me re emociona conocer a la persona que estoy creando, cómo será su personalidad. Hay algo que es increíble, más allá de todo lo malo, y es que estoy creando cosas. Tal vez mi marido piensa que no estoy haciendo nada y yo estoy creando un pulmón”, agregó con emoción y una sonrisa.

Finalmente, Oriana Sabatini remarcó su deseo de conocer ya cómo será su hija: “Quiero saber qué va a decir, no va a ser como yo. Lo que más me emociona es que vaya a ser diferente a mí.”