¡Inesperado! Oriana Sabatini reconoció las versiones de infidelidad de Paulo Dybala: "Sé todo"

"Obvio que leo las redes, me gusta, soy chismosa. Obvio que una prefiere que el chisme no sea de una", lanzó de movida. Al tiempo que se explayó a pura sinceridad: "La verdad, me rompe las pelotas porque es eso, es chisme. Digo, si vas a decir algo así, qué te frena de mostrarlo. ¡Mostralo! ¿Entendés? ¿Cuál es el discurso? ¿No lo estás mostrando porque me estás cuidando a mi? Ya no nos cuidaste diciendo cosas de mi o de mi pareja, entonces no entiendo qué te frena de mostrarlo?".

Asimismo, continuó con su verborrágica confesión: "A veces piensan que tenemos más miedo del que tenemos. Sí, es una mierda que te pase algo así, pero sabemos que pasan un montón de cosas en la vida y en las relaciones. Ojalá que no me cague nunca. Yo confío que no, pero... Igual, la belleza no tiene que ver con ser infiel. Yo sé que si llega a pasar algo me voy a enterar. Los famosos sabemos mucho más de lo que la gente piensa".

"Nos enteramos mucho más de cosas. Si una NN hace un comentario por redes sociales, ¡¡pero amiga dale, si vas a contar el chisme contalo entero, mostrame! Porque yo también me levanté a tu viejo la semana pasada... Dale, quién me dice que si o que no... ¡Nadie! Me jode la gente que está siendo mala leche. Y si vas a ser mala leche sé mala leche con ganas, mostralo. ¡Qué lo demuestre, como dice Morena!", concluyó contundente Oriana más sincera que nunca.

oriana sabatini

Cuál fue la angustiante confesión de Oriana Sabatini sobre su embarazo luego de sus trastornos alimenticios

Oriana Sabatini y Paulo Dybala atraviesan uno de los momentos más felices de sus vidas: la espera de su primer hijo juntos, pocos meses después de haber celebrado su boda a mediados de 2024.

Durante su paso por el programa de streaming Sería increíble, emitido por Olga, la cantante abrió su corazón al hablar de cómo está viviendo el embarazo, especialmente después de haber superado los trastornos alimenticios que marcaron una etapa difícil en su pasado.

"Se habla mucho del amor instantáneo cuando te enterás de que estás embarazada. A mí no me pasó eso de sentir un amor incondicional por lo que estoy creando. Pasé a compartir mi cuerpo con alguien que no conozco, que de repente domina toda mi vida, que me dice qué comer, qué no, cuándo puedo entrenar o descansar, y cómo me siento", relató con total franqueza.

Más adelante, Oriana explicó cómo fue cambiando su vínculo con el embarazo: "Me encariñé cuando entendí que podía ser una persona separada de mí. Cuando vivís odiándote tanto tiempo, cuesta querer algo que nace de tu cuerpo, un cuerpo que rechazaste. Entonces, entender que podés amar algo que viene de vos misma es un montón, ¿entendés?", reflexionó.

La artista reconoció que era consciente de que el proceso no sería fácil. "Sabía que me iba a costar y que esto no iba a ser simple. Es uno de los mayores desafíos de mi vida. Nadie habla de lo que pasa por la cabeza de una persona que tuvo trastornos alimenticios y, de repente, se enfrenta a un embarazo", señaló.

En ese sentido, insistió en la falta de espacios para hablar del tema: "¿Por qué nadie dice qué pasa en la mente cuando una está embarazada y tuvo trastornos alimenticios? ¿Dónde están esos libros? Yo los quiero leer, pero casi no existen, y eso es tremendo", cuestionó.

Con ternura, también compartió su ilusión: "Hay días buenos y otros no tanto. Me emociona pensar en conocer a la persona que estoy creando, cómo será su personalidad. Más allá de todo, es increíble: estoy creando vida. Capaz mi marido piensa que no hago nada, pero yo estoy creando un pulmón", expresó entre risas.

Finalmente, Oriana confesó su curiosidad por conocer a su hija: "Quiero saber qué va a decir, cómo va a ser. Lo que más me emociona es que no va a ser como yo", concluyó con una sonrisa llena de ternura.