¡Inesperado! Oriana Sabatini reconoció las versiones de infidelidad de Paulo Dybala: "Sé todo"
Claramente mucho más sensible que de costumbre por su embarazo, Oriana Sabatini fue clara al referirse qué le pasa cuando lee lo que se dice de su marido, el futbolista Paulo Dybala.
5 nov 2025, 12:42
¡Inesperado! Oriana Sabatini reconoció las versiones de infidelidad de Paulo Dybala: "Sé todo"
La belleza y el talento no son lo único que Oriana Sabatini tiene en común con Catherine Fulop. De su madre también adoptó la autenticidad y el coraje para hablar sin filtros. Esa personalidad intensa, que ambas exhiben con orgullo, las ha llevado en más de una ocasión a quedar envueltas en verdaderos escándalos.
El caso es que actualmente Oriana atraviesa un período especial en su vida dado que cursa su primer embarazo, fruto de su matrimonio con Paulo Dybala, lo que hace que esté más sensible que de costumbre y con sus emociones a flor de piel.
Así, su habitual sinceridad parece estar mas exacerbada que de costumbre y en una serie de entrevistas que hizo recientemente, no dudó en responder cada una de las más picantes consultas a puro sincericidio. Fue así que sorprendió, y mucho, que no se hiciese la distraída cuando le consultaron por los rumores que circulan en las redes sociales, justamente, sobre su marido.
Ocurre que en las diferentes redes sociales, pero sobre todo en X -ex Twitter- hay infinidad de relatos sobre "supuestas andanzas nocturnas" del delantero de la Roma e integrante de la Scaloneta. Así, consultada de manera directa por la notera de Los Profesionales (El Nueve), Oriana no esquivó el tema sino todo lo contrario.
Embed
"Obvio que leo las redes, me gusta, soy chismosa. Obvio que una prefiere que el chisme no sea de una", lanzó de movida. Al tiempo que se explayó a pura sinceridad: "La verdad, me rompe las pelotas porque es eso, es chisme. Digo, si vas a decir algo así, qué te frena de mostrarlo. ¡Mostralo! ¿Entendés? ¿Cuál es el discurso? ¿No lo estás mostrando porque me estás cuidando a mi? Ya no nos cuidaste diciendo cosas de mi o de mi pareja, entonces no entiendo qué te frena de mostrarlo?".
Asimismo, continuó con su verborrágica confesión: "A veces piensan que tenemos más miedo del que tenemos. Sí, es una mierda que te pase algo así, pero sabemos que pasan un montón de cosas en la vida y en las relaciones. Ojalá que no me cague nunca. Yo confío que no, pero... Igual, la belleza no tiene que ver con ser infiel. Yo sé que si llega a pasar algo me voy a enterar. Los famosos sabemos mucho más de lo que la gente piensa".
"Nos enteramos mucho más de cosas. Si una NN hace un comentario por redes sociales, ¡¡pero amiga dale, si vas a contar el chisme contalo entero, mostrame! Porque yo también me levanté a tu viejo la semana pasada... Dale, quién me dice que si o que no... ¡Nadie! Me jode la gente que está siendo mala leche. Y si vas a ser mala leche sé mala leche con ganas, mostralo. ¡Qué lo demuestre, como dice Morena!", concluyó contundente Oriana más sincera que nunca.
Cuál fue la angustiante confesión de Oriana Sabatini sobre su embarazo luego de sus trastornos alimenticios
Oriana Sabatini y Paulo Dybala atraviesan uno de los momentos más felices de sus vidas: la espera de su primer hijo juntos, pocos meses después de haber celebrado su boda a mediados de 2024.
Durante su paso por el programa de streaming Sería increíble, emitido por Olga, la cantante abrió su corazón al hablar de cómo está viviendo el embarazo, especialmente después de haber superado los trastornos alimenticios que marcaron una etapa difícil en su pasado.
"Se habla mucho del amor instantáneo cuando te enterás de que estás embarazada. A mí no me pasó eso de sentir un amor incondicional por lo que estoy creando. Pasé a compartir mi cuerpo con alguien que no conozco, que de repente domina toda mi vida, que me dice qué comer, qué no, cuándo puedo entrenar o descansar, y cómo me siento", relató con total franqueza.
Embed
Más adelante, Oriana explicó cómo fue cambiando su vínculo con el embarazo: "Me encariñé cuando entendí que podía ser una persona separada de mí. Cuando vivís odiándote tanto tiempo, cuesta querer algo que nace de tu cuerpo, un cuerpo que rechazaste. Entonces, entender que podés amar algo que viene de vos misma es un montón, ¿entendés?", reflexionó.
La artista reconoció que era consciente de que el proceso no sería fácil. "Sabía que me iba a costar y que esto no iba a ser simple. Es uno de los mayores desafíos de mi vida. Nadie habla de lo que pasa por la cabeza de una persona que tuvo trastornos alimenticios y, de repente, se enfrenta a un embarazo", señaló.
En ese sentido, insistió en la falta de espacios para hablar del tema: "¿Por qué nadie dice qué pasa en la mente cuando una está embarazada y tuvo trastornos alimenticios? ¿Dónde están esos libros? Yo los quiero leer, pero casi no existen, y eso es tremendo", cuestionó.
Con ternura, también compartió su ilusión: "Hay días buenos y otros no tanto. Me emociona pensar en conocer a la persona que estoy creando, cómo será su personalidad. Más allá de todo, es increíble: estoy creando vida. Capaz mi marido piensa que no hago nada, pero yo estoy creando un pulmón", expresó entre risas.
Finalmente, Oriana confesó su curiosidad por conocer a su hija: "Quiero saber qué va a decir, cómo va a ser. Lo que más me emociona es que no va a ser como yo", concluyó con una sonrisa llena de ternura.