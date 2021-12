"Eliminá tus fotos porque mi novio te sigue y siempre tenemos peleas por vos": el insólito pedido de una chica a otra en Instagram

A ese mensaje, le siguieron otros, más enfocados en insultar a la otra mujer por su pérdida de peso, pero continuó demandándole que deje de subir fotos, o "si es necesario elimina tu cuenta". Las increíbles palabras de la desconocida no tardaron en llegar a Twitter, donde el amigo de la atacada publicó las fotos en un tuit que ya se volvió viral.

tweetnoviacelosa2.jpg

Lejos de dar por terminada la conversación, los mensajes siguieron. En un segundo posteo viral, el usuario compartió los mensajes que le llegó a su amiga ¡del novio de la atacante!

"Hola reina", comenzó dulcemente el chico. "Perdón por todo lo que te mando mi novia. Me da vergüenza todo esto, vi que están sus mensajes en Twitter". Lejos de ofrecer una solución, el sujeto intentó justificar su posición: "Pasa que no te quiero dejar de seguirte porque me encantas. Solo te silencié y cuando tuve un rato las vi y ella me vio".

Continuando con su monólogo, el muchacho dejó caer la segunda sorpresa: resulta ser que nunca estuvo en una relación con la mujer que sigue en Instagram, sino que fue una mentira que le dijo a su actual novia "porque quise manifestarlo". En otro mensaje totalmente insólito, el sujeto intentar "chamuyar" a la chica, resaltando que sus sentimientos aparecieron aún antes de su supuesta pérdida de peso, "desde que estabas más rellena, más para agarrar".

A pesar de sus esfuerzos, nunca hubo respuesta y, en un acto totalmente inmaduro, el hombre manejó el rechazo: "Bueno como veo que no me das bola te bloqueo me hubiese gustado salir con vos. Chau. Hija de re mil p***". Increíble pero real.