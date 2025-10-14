En vivo Radio La Red
Emi Brancciari regresa con su proyecto solista y promete una noche mágica en Buenos Aires

Emi Brancciari regresa con su proyecto solista y promete una noche inolvidable en La Trastienda. Enterate.

Después de un inicio de año consagratorio, Emi Brancciari, líder y voz de No Te Va Gustar, vuelve a Buenos Aires con su proyecto solista. El músico uruguayo se presentará el 12 de febrero de 2026 en La Trastienda (Balcarce 460, CABA), en un show íntimo, poderoso y cargado de emociones, donde repasará las canciones de sus dos discos.

El anuncio llega luego de un comienzo de 2025 que marcó un antes y un después en su carrera: Emi agotó dos funciones en The Roxy Live, confirmando que su propuesta en solitario tiene vida propia y una conexión directa con el público. Además, el artista fue confirmado en la grilla de Cosquín Rock 2026, donde tocará el 14 de febrero, apenas dos días después de su cita en Buenos Aires.

Reconocido por su capacidad de combinar sensibilidad, autenticidad y potencia, Emi Brancciari ha consolidado su lugar como uno de los referentes más importantes del rock latinoamericano. Su carrera solista comenzó con un primer álbum que le permitió explorar nuevas sonoridades y una faceta más íntima de su composición, sin perder la fuerza que lo caracteriza.

Con su segundo disco, “La Sombra en Luz”, continuó profundizando ese camino artístico, reforzando un estilo personal que corre en paralelo a su historia con No Te Va Gustar, pero que mantiene un sello único e inconfundible.

Este trabajo —de espíritu ecléctico— presenta una amplia paleta de sonidos: desde baladas desgarradoras como “Perfectos”, pasando por el rock potente de “Imposible”, el pop bailable de “De Algún Lado”, hasta el indie rock guitarrero de “Silencio Atroz”. Todas las canciones fueron compuestas y escritas por él, conservando la identidad y profundidad que caracterizan toda su obra.

En este regreso a Buenos Aires, Emi Brancciari ofrecerá un encuentro cercano con su público, interpretando temas de sus dos discos en un formato cálido e íntimo. Será una oportunidad única para vivir una experiencia distinta, en la que la cercanía, la emoción y la música se fundirán en una noche especial.

Las entradas están disponibles a través de Passline.

image

