Emi Brancciari regresa con su proyecto solista y promete una noche mágica en Buenos Aires

Este trabajo —de espíritu ecléctico— presenta una amplia paleta de sonidos: desde baladas desgarradoras como “Perfectos”, pasando por el rock potente de “Imposible”, el pop bailable de “De Algún Lado”, hasta el indie rock guitarrero de “Silencio Atroz”. Todas las canciones fueron compuestas y escritas por él, conservando la identidad y profundidad que caracterizan toda su obra.
En este regreso a Buenos Aires, Emi Brancciari ofrecerá un encuentro cercano con su público, interpretando temas de sus dos discos en un formato cálido e íntimo. Será una oportunidad única para vivir una experiencia distinta, en la que la cercanía, la emoción y la música se fundirán en una noche especial.
Las entradas están disponibles a través de Passline.