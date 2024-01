Emilia Mernes confesó el peor error estético que cometió y del que está muy arrepentida

Pero no todo es un cuento de hadas, Emilia admitió haber cometido un delito estético hace algunos años. En la grabación de cómo hace su make up para las redes de la revista Vogue dijo que depiló mal sus cejas cuando era adolescente.

“Loca total me depilé mucho la parte de adelante de la ceja, entonces me la ceja me arrancaba como a la mitad del ojo. Un horror”, dijo y aseguró que está tranquila porque cree que no hay registros fotográficos de ese momento.