La fuerte reacción de Emilia Mernes ante la incómoda pregunta de Coscu sobre Duki

Acto seguido, el youtuber quiso saber: “Esta es la pregunta que le hicimos a todos hoy: el peor tema, el que menos te gustó”. Emilia sorprendida, le respondió un tanto enojada: “Ay, ¿por qué hacés esa pregunta de mier...?”.

“¿Por qué no hacés más preguntas positivas?”, disparó la artista. “Todas positivas menos esa”, le contestó Coscu, quien remarcó que a otros entrevistados también le había preguntado lo mismo.

Al final, Emilia le respondió: “Por ahí el de Tape… no sé cómo se llama. Lost tapes. Pero es que no me lo sé, no es el que menos me gusta”.

Embed

El video de Emilia Mernes llorando en las redes: la tierna contención de Duki

Emilia Mernes agotó diez fechas en el Movistar Arena de Buenos Aires en menos de diez horas en el marco de su tour .MP3 y no pudo evitar la emoción al hablarle a través de un video a sus fanáticos.

La cantante anunció la venta de los tickets para las funciones del 6, 7, 19, 20, 21 y 23 de abril, y 3, 29, 30 y 31 de mayo de 2024 y todos los shows se agotaron en cuestión de horas.

La artista de 27 años se quebró en una historia de Instagram mientras agradecía a sus fans por el aguante y el Duki contuvo a su novia al verla tan conmovida.

Embed

“Bueno, aparezco... estoy muy emocionada y tratando de procesar toda esta información. Para mí iba a ser un día relativamente normal, pero especial porque iba a salir la fecha del Arena", comenzó el video Emilia Mernes.

"Pensé en vender uno, dos... ¡pero diez en 10 o 11 horas! ¡Es una pu... locura! Nada... estoy con mucha mezcla de sentimientos. Contenta, feliz, agradecida... eso”, siguió.

En otra historia, Emilia aparece con sus ojos llenos de lágrimas y casi sin poder hablar dice “estoy ahogada”. A lo que su novio Duki se lo escucha decir al lado de ella: “Tranqui, bebé”, tratando de contenerla por la emoción que sentía.