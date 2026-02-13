En el barro 2 arrasa en Netflix con la China Suárez protagonizando escenas de alto voltaje
La serie En el barro redobla la apuesta en Netflix con el estreno de su segunda temporada, donde la China Suárez tiene un rol que traspasa todos los límites.
En el barro 2 volvió a Netflix con una intensidad que sorprendió incluso a los seguidores más fieles del universo narrativo nacido con El marginal. La nueva temporada no se limitó a continuar una historia conocida: eligió profundizarla. Ana Garibaldi y la China Suárez encabezan un elenco de lujo con la actuación especial de Verónica Llinás y la participación de Gerardo Romano como actor invitado.
El resultado fue una ficción que amplificó cada uno de los elementos que la definieron en su debut y los llevó al extremo, con decisiones narrativas que no buscan consenso, sino impacto.
Desde el primer episodio (ocho en total), En el barro 2 dejó en claro que la reinserción social de Gladys no iba a ser el camino de redención esperado. Lejos de ofrecer una salida ordenada tras su liberación del penal de La Quebrada, la historia planteó un regreso inevitable al delito, marcado por errores, traiciones y un final anunciado: la cárcel como destino recurrente.
Cómo es En el barro 2 en Netflix
Gladys, "la Borges", (Ana Garibaldi) vuelve a la cárcel. Pero La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás "tribus" mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo.
Junto a una inesperada aliada -Nicole (Eugenia "China" Suárez)- y la ayuda de las "embarradas" y de la Zurda (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos.
Las internas ya no solo pelearon por sobrevivir, sino también por dominar. Las relaciones personales se transformaron en armas y los vínculos sexuales pasaron a ser una herramienta más dentro de la lucha de poder. En ese sentido, En el barro 2 se consolidó como la temporada más explícita de todo el universo de El marginal, sin concesiones ni filtros.
La llegada de la China Suárez a En el barro
Uno de los grandes focos de atención fue la incorporación de China Suárez al elenco. Su presencia funcionó como un imán mediático desde el anuncio, pero su rol terminó siendo mucho más que una estrategia de marketing. La actriz interpretó a Nicole García, una presa que llama la atención por su belleza. Ejerció la prostitución VIP, pero quedó envuelta en una causa por uno de sus clientes, un lavador de dinero.
Desde La Quebrada, se las arregla para mantener a un hijo que tuvo a los 18 años y quedó al cuidado de su madre. Para eso funciona como "novia" de La Gringa Casares (Verónica Llinás), la despótica líder de la cárcel. Nicole no está a gusto con la situación, pero sabe que es la condición para obtener dinero y privilegios. Su refugio es una relación secreta con otra reclusa, que mantiene a espaldas de La Gringa, que es muy celosa. Nicole será una aliada fundamental para Gladys, y para ayudarla, pondrá en riesgo su propia vida.
La interpretación de la China Suárez se apoyó en escenas de alto voltaje, exposición total y situaciones límite que marcaron un quiebre en su carrera televisiva. Sin adelantar giros clave de la trama, su personaje ocupó un lugar central en uno de los momentos más controvertidos de En el barro 2, consolidando su participación como una de las más comentadas del año.
El elenco de En el barro, segunda temporada
Protagonizada por Ana Garibaldi y Eugenia Suárez, con Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. Completan el elenco Alejandra "Locomotora" Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca. Además, la nueva temporada contará con participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín, la actuación especial de Verónica Llinás y la participación de Gerardo Romano como actor invitado.
Producida por Netflix y Underground, una división de Telemundo Studios.
Una creación de Sebastián Ortega.
