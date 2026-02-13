En el barro 2 arrasa en Netflix con la China Suárez protagonizando escenas de alto voltaje

Junto a una inesperada aliada -Nicole (Eugenia "China" Suárez)- y la ayuda de las "embarradas" y de la Zurda (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos.

Las internas ya no solo pelearon por sobrevivir, sino también por dominar. Las relaciones personales se transformaron en armas y los vínculos sexuales pasaron a ser una herramienta más dentro de la lucha de poder. En ese sentido, En el barro 2 se consolidó como la temporada más explícita de todo el universo de El marginal, sin concesiones ni filtros.

En el barro Netflix 1

La llegada de la China Suárez a En el barro

Uno de los grandes focos de atención fue la incorporación de China Suárez al elenco. Su presencia funcionó como un imán mediático desde el anuncio, pero su rol terminó siendo mucho más que una estrategia de marketing. La actriz interpretó a Nicole García, una presa que llama la atención por su belleza. Ejerció la prostitución VIP, pero quedó envuelta en una causa por uno de sus clientes, un lavador de dinero.

Desde La Quebrada, se las arregla para mantener a un hijo que tuvo a los 18 años y quedó al cuidado de su madre. Para eso funciona como "novia" de La Gringa Casares (Verónica Llinás), la despótica líder de la cárcel. Nicole no está a gusto con la situación, pero sabe que es la condición para obtener dinero y privilegios. Su refugio es una relación secreta con otra reclusa, que mantiene a espaldas de La Gringa, que es muy celosa. Nicole será una aliada fundamental para Gladys, y para ayudarla, pondrá en riesgo su propia vida.

En el barro 2 Netflix 1

La interpretación de la China Suárez se apoyó en escenas de alto voltaje, exposición total y situaciones límite que marcaron un quiebre en su carrera televisiva. Sin adelantar giros clave de la trama, su personaje ocupó un lugar central en uno de los momentos más controvertidos de En el barro 2, consolidando su participación como una de las más comentadas del año.

El elenco de En el barro, segunda temporada

Protagonizada por Ana Garibaldi y Eugenia Suárez, con Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. Completan el elenco Alejandra "Locomotora" Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca. Además, la nueva temporada contará con participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín, la actuación especial de Verónica Llinás y la participación de Gerardo Romano como actor invitado.

En el barro 2 Netflix 3

Producida por Netflix y Underground, una división de Telemundo Studios.

Una creación de Sebastián Ortega.

Tráiler oficial de En el barro: Temporada 2 en Netflix