Las dudas sobre la continuidad de Mirtha en eltrece también alcanzan al festejo por sus 100 años, que cumplirá en febrero de 2027. Adrián Suar había dicho en PrimiciasYa.com que le encantaría que la Chiqui siguiera trabajando en el canal cuando llegara esa fecha. Según el mensaje que leyó Marina, será la propia Mirtha quien negocie con los canales interesados y evalúe sus propuestas para el festejo.

“Te cuento porque eltrece tira estamos armando el cumpleaños de Mirtha y ellos no tienen nada que ver. El cumpleaños lo va a negociar Mirtha cuando sea con todos, el cumpleaños de Mirtha no es de eltrece. Lo va a negociar al mejor postor de guita y condiciones generales”, decía el texto.

Qué pasó con Mirtha Legrand y Juana Viale

En PrimiciasYa (América TV) contaron que Telefe está interesado en sumar a Mirtha Legrand, Juana Viale y las producciones de StoryLab.

Tras consultar durante la mañana, el equipo obtuvo la confirmación de una fuente cercana a la Chiqui, que explicó qué está en juego en las conversaciones con eltrece. La productora de Nacho Viale busca sumar programas y, si el canal no le ofrece más espacio en su grilla, podría llevarse todas sus propuestas, incluida la de Mirtha.

Al aire leyeron el mensaje de la fuente. "Si el 13 no entrega más minutos, más minutos es más posibilidades de producción, se van a equivocar y van a perder todo. Y cuando decimos todo, incluimos a Mirtha Legrand".

Según señalaron en el panel, ya hubo movimientos en la negociación y en Telefe valoran el peso de Mirtha en pantalla, especialmente de cara a un año electoral. También hablaron del desgaste en la relación entre StoryLab y eltrece y recordaron lo ocurrido este año entre la Chiqui y Jimena Monteverde.