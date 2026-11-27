Peralta se remontó al reciente viaje a Uruguay para describir cómo venía el presidente de APTRA antes del problema de salud. “Él viene con un cuadro de estrés muy grande, por lo que tengo entendido, volvió muy mal del Uruguay, donde fueron los Martín Fierro la semana pasada, desde ahí en adelante se le sumaron varios estrés”, concluyó.

Cuándo y dónde se harán los Martín Fierro Latino a los que iba a asistir Luis Ventura

Luis Ventura, presidente de APTRA, tenía previsto viajar a Miami para asistir a la cuarta edición de los Martín Fierro Latino. El periodista suspendió el viaje tras descompensarse camino al aeropuerto de Ezeiza y quedó internado en La Trinidad.

La gala se realizará este domingo 29 de noviembre en el hotel JW Marriott de Brickell, en Miami. La alfombra roja comenzará a las 21 y la entrega de premios, a las 22, ambas en horario argentino.