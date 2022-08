Es vendedor ambulante, se levanta 4.30 AM y se recibó de abogado a los 51

“Nunca hay que bajar los brazos. Soy creyente y se que Dios me ayudó muchísimo. Por supuesto yo hice mi parte y me esforcé un montón y estoy muy orgulloso de eso. A mis hijos les enseño que para triunfar en la vida hay que trabajar y estudiar dijo Carlos a la web de TN.

Está divorciado y sus dos hijos de 9 y 11 años viven con él. Ellos se levantan a las 6.30 para ir a la escuela, pero Carlos aprovecha las horas de silencio para estudiar. Entonces se levanta 4.30 AM y así pudo completar los estudios.

“Le tengo que dar un gracias enorme a mi amigo porque la computadora que me dio me ayudó muchísimo en el estudio. En el último examen me saqué un 5, no es una muy buena nota, pero me alcanzó para recibirme con un promedio de 6″, contó orgulloso.