La furia de Alfa con Martín Cirio por sus dichos sobre Thiago Medina: "Es muy..."

Y para cerrar, Alfa fue contundente sobre su postura frente al streamer: “A mí Cirio no me suma nada. No me interesa”.

Embed

Cómo reaccionó Thiago Medina al enterarse de la burla de Martín Cirio

En los últimos días, Martín Cirio volvió a estar en el centro de la controversia tras lanzar comentarios filosos y provocadores sobre el aspecto físico de Thiago Medina. El joven estuvo internado durante casi un mes luego de sufrir un grave accidente en moto que lo dejó al borde de la muerte, y su recuperación aún continúa.

Durante uno de sus streams, Cirio expresó: "Le quedó la cara rara, tiene como otra cara, como de nena, como de 'musheer', como de lesbiana. Parece como una mina que se hizo torta hace poco y se rapó. Entonces como que tiene el pelo corto pero sigue teniendo rasgos de mina, no tiene pelo...". Sus palabras, cargadas de sarcasmo y tono burlón, generaron una ola de críticas en redes sociales.

Y lejos de frenar ahí, el influencer redobló la apuesta con más frases polémicas: "Es una torta primeriza, novata, que recién arranca. Le hicieron la mastectomía y vaginoplastia, es una trans. Le hicieron tratamiento hormonal, la bichectomía. ¿Quién es la mujer, Thiago o Pestañela?", dijo entre risas, provocando indignación y rechazo por parte de los usuarios. Frente a esto, Daniela Celis reveló cómo reaccionó Thiago al enterarse de los dichos y contó que Cirio se comunicó con ella para dar explicaciones y pedir disculpas.

“Lo vi. Enseguida Martín nos llamó, se comunicó con nosotros, nos pidió disculpas. Nos dijo que fue con humor, que él habla así de esa manera. Entendemos también el humor de él, he ido a varios streams de él”, relató Daniela, madre de Laia y Aimé, en una entrevista con el programa Los profesionales de siempre (El Nueve).

“Me gustó la actitud de las disculpas”, valoró Pestañela. Por su parte, Flor de la V también opinó sobre el gesto del streamer: "Qué buen gesto que tuvo, si vos ves los streams de él maneja ese humor y se nota que no tuvo mala intención, habla bien de él (de disculparse)".

Daniela también compartió cómo fue la reacción de Thiago cuando le comentó lo sucedido: “De hecho cuando me llama y me manda mensajitos para pedirme disculpas (Cirio), le cuento a Thiago la situación porque no estaba ni enterado él, no sabía nada".

"Yo le quería decir porque estuvo del otro lado él. Thiago está queriendo estar bien. Quiere recuperarse para poder hacerle upa a las nenas. Él quiere estar con sus hijas y poder estar fuerte, es su único requisito. No le importa más nada en el mundo, el paró, volvió a vivir”, expresó, restándole importancia a la polémica y enfocándose en el presente de Medina.

Respecto a la evolución de Thiago, Daniela dio detalles sobre su estado de salud: "Mucha paciencia nos dicen, Thiago es un toro porque no sabemos cómo salió de ahí todavía, así que si Dios quiere en un mes ya va poder recuperar su vida de vuelta normal. Pero con mucha rehabitalitación, ejercios y kinesiología, todo un proceso".