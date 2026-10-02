Escándalo: importante actriz fue denunciada por atacar a su hijo de 12 años y atentar contra la vida del pequeño

El actor también incorporó al expediente una frase que, según su versión, Berry habría pronunciado durante una discusión vinculada con la manutención del menor. Martinez afirmó que la actriz le habría dicho a su hijo que él era “una perra blanca tratando de robarle a una mujer negra” y que luego le habría preguntado al adolescente cómo se sentía al respecto “como hombre negro”.

Siempre según el escrito judicial, después del episodio del 26 de septiembre Berry le habría enviado un mensaje de texto a Martinez para disculparse.

A pesar de la gravedad de la denuncia, el actor aseguró que no busca cortar definitivamente el vínculo entre la actriz y su hijo. En el documento señaló que no desea “cortar de manera permanente” la relación entre ambos, aunque considera que Berry y Maceo no deberían verse hasta que ella asuma “responsabilidad suficiente” por sus acciones, según su presentación.

Martinez también solicitó que, en caso de que se permitan visitas, Berry no se encuentre bajo los efectos del alcohol u otras sustancias cuando esté con el adolescente.

El actor sostuvo además que Maceo podría estar “traumatizado” por lo ocurrido y que, según su presentación, el menor no querría pasar tiempo en la casa de su madre.

La defensa de Halle Berry negó las acusaciones y salió al cruce de la presentación judicial de Martinez. La abogada de la actriz, Marina Beck, calificó el planteo como “enteramente infundado y deliberadamente engañoso”.

En su comunicado, la letrada sostuvo que existiría “abundante evidencia, incluidas numerosas resoluciones judiciales”, que demostrarían que Martinez habría violado órdenes judiciales en reiteradas oportunidades e interferido en tratamientos terapéuticos y educativos considerados necesarios para Maceo.

Según la defensa, esas conductas ya habrían generado sanciones legales contra el actor.

Beck también sostuvo que la presentación de Martinez “no resulta del todo inesperada” y lo acusó de tener un “historial bien documentado de comportamiento errático, posesivo y violento”.

La representante legal afirmó que Berry está “profundamente entristecida” por la situación, pero que continuará “luchando por los mejores intereses de Maceo” y por brindarle el apoyo que necesita.

Por el momento, la disputa continúa en la Justicia de Los Ángeles y no se informó una resolución definitiva sobre el pedido de custodia exclusiva ni sobre la orden de restricción solicitada por Martinez.

Berry y Martinez se casaron en 2013 y comenzaron los trámites de divorcio en 2015, después de apenas dos años de matrimonio. Tras varios años de disputas legales, finalmente llegaron a un acuerdo sobre su separación y mantuvieron un esquema de custodia compartida de Maceo.

La actriz tiene además una hija de 18 años de una relación anterior, pero ella no forma parte de la disputa judicial actual.

Ahora, la nueva presentación de Martinez vuelve a poner a la expareja en el centro de una fuerte batalla judicial y podría modificar el régimen de custodia que ambos mantienen sobre su hijo.