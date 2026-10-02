El aeropuerto de Bangkok se convirtió en un río: maletas flotando y pasajeros huyendo

La situación generó escenas de caos en las áreas de arribos, con cientos de valijas acumuladas y pasajeros intentando localizar sus pertenencias para continuar sus viajes. La Fuerza Aérea tailandesa envió 69 efectivos al aeropuerto para colaborar con las tareas de gestión del equipaje.

Pese a estos enormes inconvenientes y con la ciudad medio inundada, los dos aeropuertos de Bangkok, Suvarnabhumi y Don Mueang, continuaron abiertos, aunque las autoridades recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos y llegar con mayor anticipación debido a las dificultades de transporte.

Cientos de pasajeros no pueden salir del aeropuerto porque no logran hacerse de su equipaje.

Las inundaciones afectaron a 42 provincias y causaron daños estimados en unos US$367 millones, mientras el gobierno aprobó fondos de emergencia para asistir a las zonas afectadas, catalogadas como áreas de catástrofe.