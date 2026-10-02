El aeropuerto de Bangkok se convirtió en un río: maletas flotando y pasajeros huyendo

Las graves inundaciones que afectan a Tailandia dejaron al menos 23 muertos desde mediados de septiembre y provocaron una fuerte alteración en Bangkok, donde las lluvias anegaron calles y complicaron el funcionamiento de servicios esenciales.
Vuelos de todo el mundo se encontraron con un grave problema en la capital de Tailandia. Una grave inundación, con zonas de catástrofe afecta a la ciudad. En el aeropuerto, hasta las valijas flotan perdidas para la angustia de los pasajeros.
Caos total en el aeropuerto de Bangkok, capital de Tailandia. (Foto: A24.com)
Las graves inundaciones que afectan a Tailandia dejaron al menos 23 muertos desde mediados de septiembre y provocaron una fuerte alteración en Bangkok, donde las lluvias anegaron calles y complicaron el funcionamiento de servicios esenciales.
Uno de los puntos más afectados por las consecuencias indirectas del temporal fue el aeropuerto internacional Suvarnabhumi, el principal de la capital y una de las principales puertas de entrada de turistas al país.
Aunque el aeropuerto permaneció operativo, el desborde de agua y las dificultades para trasladarse hicieron que una gran cantidad de trabajadores no pudiera llegar a sus puestos. La falta de personal golpeó especialmente las operaciones terrestres y provocó retrasos, cancelaciones y un enorme acumulamiento de equipaje.
Thai Airways, la principal aerolínea del país, informó que alrededor de la mitad de su personal no pudo presentarse a trabajar y anunció la cancelación de unos 30 vuelos, cerca del 30% de sus operaciones previstas desde Bangkok. Además, unas 5.600 valijas permanecían sin procesar en Suvarnabhumi.
La situación generó escenas de caos en las áreas de arribos, con cientos de valijas acumuladas y pasajeros intentando localizar sus pertenencias para continuar sus viajes. La Fuerza Aérea tailandesa envió 69 efectivos al aeropuerto para colaborar con las tareas de gestión del equipaje.
Pese a estos enormes inconvenientes y con la ciudad medio inundada, los dos aeropuertos de Bangkok, Suvarnabhumi y Don Mueang, continuaron abiertos, aunque las autoridades recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos y llegar con mayor anticipación debido a las dificultades de transporte.
Cientos de pasajeros no pueden salir del aeropuerto porque no logran hacerse de su equipaje.
Las inundaciones afectaron a 42 provincias y causaron daños estimados en unos US$367 millones, mientras el gobierno aprobó fondos de emergencia para asistir a las zonas afectadas, catalogadas como áreas de catástrofe.