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Inundaciones sin control

El aeropuerto de Bangkok se convirtió en un río: maletas flotando y pasajeros huyendo

Vuelos de todo el mundo se encontraron con un grave problema en la capital de Tailandia. Una grave inundación, con zonas de catástrofe afecta a la ciudad. En el aeropuerto, hasta las valijas flotan perdidas para la angustia de los pasajeros.

Caos total en el aeropuerto de Bangkok

Caos total en el aeropuerto de Bangkok, capital de Tailandia. (Foto: A24.com)
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El fuerte temporal que afectó a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense provocó anegamientos, complicaciones en los aeropuertos y daños materiales en distintas localidades. (Foto: archivo)

Uno de los puntos más afectados por las consecuencias indirectas del temporal fue el aeropuerto internacional Suvarnabhumi, el principal de la capital y una de las principales puertas de entrada de turistas al país.

Aunque el aeropuerto permaneció operativo, el desborde de agua y las dificultades para trasladarse hicieron que una gran cantidad de trabajadores no pudiera llegar a sus puestos. La falta de personal golpeó especialmente las operaciones terrestres y provocó retrasos, cancelaciones y un enorme acumulamiento de equipaje.

Thai Airways, la principal aerolínea del país, informó que alrededor de la mitad de su personal no pudo presentarse a trabajar y anunció la cancelación de unos 30 vuelos, cerca del 30% de sus operaciones previstas desde Bangkok. Además, unas 5.600 valijas permanecían sin procesar en Suvarnabhumi.

La situación generó escenas de caos en las áreas de arribos, con cientos de valijas acumuladas y pasajeros intentando localizar sus pertenencias para continuar sus viajes. La Fuerza Aérea tailandesa envió 69 efectivos al aeropuerto para colaborar con las tareas de gestión del equipaje.

Pese a estos enormes inconvenientes y con la ciudad medio inundada, los dos aeropuertos de Bangkok, Suvarnabhumi y Don Mueang, continuaron abiertos, aunque las autoridades recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos y llegar con mayor anticipación debido a las dificultades de transporte.

Cientos de pasajeros no pueden salir del aeropuerto porque no logran hacerse de su equipaje.

Las inundaciones afectaron a 42 provincias y causaron daños estimados en unos US$367 millones, mientras el gobierno aprobó fondos de emergencia para asistir a las zonas afectadas, catalogadas como áreas de catástrofe.

En pocas palabras

  • Aeropuerto de Bangkok: Sufrió graves consecuencias por inundaciones, con valijas perdidas y retrasos.
  • Impacto en Tailandia: Las inundaciones dejaron 23 muertos y afectaron 42 provincias con daños millonarios.
  • Operación Aérea: Thai Airways canceló 30 vuelos y unas 5.600 valijas quedaron sin procesar.
Resumen generado por Thinkindot AI
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