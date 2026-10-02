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Furor en Netflix: la nueva serie breve de 8 episodios que es perfecta para maratonear

Netflix estrenó un thriller italiano de ocho capítulos que combina secretos, romances y misterio dentro de una particular academia.

Furor en Netflix: la nueva serie breve de 8 episodios que es perfecta para maratonear. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix: la nueva serie breve de 8 episodios que es perfecta para maratonear. (Foto: Archivo)

Netflix sumó una serie italiana de ocho episodios que lleva a los espectadores hasta una academia de élite donde nada parece ser completamente normal. Allí, un grupo de estudiantes comenzó a atravesar nuevas relaciones, conflictos personales y situaciones inesperadas que poco a poco hicieron crecer el misterio alrededor de la institución.

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La producción se titula Academia Minerva y presenta una historia juvenil en la que los vínculos entre sus protagonistas ocupan un lugar central. Sin embargo, detrás de las clases, las amistades y los romances también aparecen secretos que modifican la manera en que los personajes observan todo lo que ocurre a su alrededor.

La historia sigue especialmente a Emma, una joven de personalidad inquieta que llega a la Academia Minerva y rápidamente descubre que el lugar es mucho más complejo de lo que imaginaba. Su llegada marcará el comienzo de una serie de acontecimientos que pondrán a prueba sus relaciones con los demás estudiantes.

De qué trata Academia Minerva en Netflix

Emma llega a la institución con la intención de encontrar su lugar dentro de un ambiente completamente nuevo. Pero desde los primeros momentos comienza a notar que detrás de la rutina académica existen situaciones que no resultan fáciles de explicar.

La protagonista conoce a otros estudiantes y empieza a compartir con ellos diferentes experiencias. Cada uno arrastra sus propios problemas personales y, a medida que avanza la historia, esos conflictos comienzan a cruzarse.

La academia se convierte así en el escenario principal de una trama donde las relaciones personales y el misterio avanzan al mismo tiempo. Las clases y la vida cotidiana sirven como punto de partida para presentar a los personajes. Sin embargo, los acontecimientos inesperados hacen que la tranquilidad inicial empiece a cambiar.

Según la descripción oficial de Netflix: "En la Escuela Militar Minerva, mientras todos aprenden sobre disciplina y lidian con rivalidades y presiones familiares, un joven investiga la desaparición de su amigo".

Academia Minerva: romance, secretos y conflictos personales

La serie también incorpora una dimensión vinculada con los romances y las relaciones juveniles. Los estudiantes no solamente deberán enfrentarse a los misterios que aparecen en la academia, sino también a sus propios sentimientos y problemas.

Las amistades comienzan a ocupar un lugar importante. Algunas relaciones se fortalecen mientras otras quedan atravesadas por los secretos que salen a la luz.

El resultado es una historia en la que los personajes deben aprender a convivir con información que puede cambiar la forma en que confían en los demás.

El romance juvenil funciona como uno de los ejes de la producción, pero no desplaza el misterio. Ambos elementos avanzan de manera paralela mientras los protagonistas intentan comprender lo que ocurre dentro de la institución.

El elenco principal de Academia Minerva

  • Ciro Minopoli
  • Biagio Venditti
  • Margherita Buoncristiani
  • Beatrice Savignani
  • Simone Secce
  • Giulio Brizzi
  • Nicole Malaj
  • Alicia Ann Edogamhe
  • Massimiliano Gallo
  • Cristiana Capotondi

Cuántos episodios tiene Academia Minerva en Netflix

La producción está compuesta por ocho episodios, una extensión que permite desarrollar progresivamente tanto los vínculos entre los estudiantes como los interrogantes que aparecen alrededor de la Academia Minerva.

La estructura de la serie hace que los acontecimientos se presenten de manera gradual. Primero aparecen los personajes y su llegada a la institución. Luego, las relaciones comienzan a adquirir mayor importancia y surgen situaciones que generan nuevas dudas.

Los estudiantes deberán enfrentarse a diferentes conflictos mientras intentan descubrir qué hay detrás de algunos acontecimientos que rodean a la academia.

Los ocho episodios siguen ese recorrido entre secretos, vínculos y situaciones inesperadas, con Emma como una de las figuras centrales de la trama.

Mirá el trailer subtitulado de Academia Minerva

En pocas palabras

  • Netflix estrena: Un thriller italiano juvenil de ocho episodios llamado Academia Minerva.
  • Trama central: Combina secretos, romances y misterio en una academia de élite.
  • Protagonista: Emma investiga las complejidades y sucesos inesperados de la institución.
Resumen generado por Thinkindot AI
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