"Estaba desnudo", la dramática confesión sobre el tío de Loan

El veterinario detalló el intercambio: "Le dije que la había prestado al comisario un rato antes, pero que tenía otra que casi no uso. Le pregunté si tenía pilas y me dijo que sí. Entonces, le presté esa linterna y se fue, pero nunca me la devolvió".

Aunque Duarte no pudo precisar la hora exacta en que se llevó a cabo el préstamo, recordó que ya estaba oscuro. Además, ofreció una descripción llamativa de Benítez: "Llegó en su moto con el torso desnudo. Creo que tenía una remera sobre el hombro izquierdo, algo de color rojo o bordó".

La solicitud de Benítez por una linterna "que alumbre bien" inmediatamente después de la desaparición de Loan ha generado sospechas entre los investigadores. La condición en la que se presentó y la urgencia del pedido han sumado nuevas dudas sobre su comportamiento aquella noche.

Loan Danilo Peña desapareció hace tres semanas, y desde entonces, la búsqueda no ha cesado. La situación se ha vuelto cada vez más complicada debido a las contradicciones entre los testimonios de quienes estuvieron presentes en el almuerzo el día de su desaparición. Este nuevo testimonio del veterinario Duarte aporta más piezas al complejo rompecabezas que los investigadores intentan resolver.