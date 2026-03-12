Estalló otra polémica en Gran Hermano por una frase cargada de violencia: ¿nueva expulsión?

Lejos de detenerse, la participante profundizó su comentario. “Me dieron arcadas. Me dieron ganas de vomitar, literal. Un aliento a mier... tenía”, agregó, en una descripción que rápidamente generó críticas en redes sociales.

Del otro lado, la reacción de Yanina Zilli fue diferente, aunque tampoco frenó a su compañera en el momento. “Ay, pobre Pincoya”, deslizó, dejando entrever cierta incomodidad ante lo que acababa de escuchar.

La presencia de Zilli en ese intercambio también recordó otra polémica que protagonizó semanas atrás. La ex integrante de Rompeportones había sido una de las primeras en generar repudio dentro del reality cuando, en medio de una discusión con Daniela de Lucía, le lanzó un comentario muy cuestionado: le dijo que no podía saber lo que estaba diciendo porque “estaba en el velorio del padre”. Daniela había tenido que abandonar temporalmente la casa apenas comenzado el programa por el fallecimiento de su papá y regresó cuatro días después.

Tras aquel episodio, Zilli pidió disculpas públicamente luego de entender, por consejo de sus compañeros, que sus palabras habían sido muy mal recibidas por el público. Desde entonces intentó mostrarse más cuidadosa con sus comentarios, algo que en este caso no ocurrió con Luana.

Lo que vuelve aún más delicada la situación es el contexto actual dentro de la casa. Gran Hermano: Generación Dorada viene atravesando una seguidilla de escándalos vinculados a frases discriminatorias. En las últimas horas, por ejemplo, se vivió uno de los momentos más fuertes de la edición.

La participante paraguaya Carmiña Masi fue expulsada del reality luego de que se viralizara un comentario racista que realizó sobre su compañera centroafricana Jenny Mavinga. Aunque no se lo dijo directamente en la cara, ante otros jugadores lanzó una frase que provocó un fuerte rechazo. “Ay, la negra parece que recién la compraron y acaba de bajarse del barco”, expresó.

Ante la gravedad de esas palabras, Gran Hermano decidió su expulsión inmediata, una medida que marcó un precedente dentro de esta edición.

Por ese motivo, el comentario de Luana Fernández volvió a encender las alarmas entre los seguidores del programa, que en redes sociales ya comenzaron a preguntarse si podría repetirse una decisión similar. Con el antecedente reciente de Carmiña Masi, muchos creen que las declaraciones de la participante podrían abrir un nuevo capítulo de sanciones dentro del reality.