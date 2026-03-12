En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Gran Hermano
ENORME REVUELO

Estalló otra polémica en Gran Hermano por una frase cargada de violencia: ¿nueva expulsión?

Una frase que generó indignación en redes volvió a sacudir la casa más famosa del país y encendió el debate sobre posibles sanciones.

Estalló otra polémica en Gran Hermano por una frase cargada de violencia: ¿nueva expulsión?

Estalló otra polémica en Gran Hermano por una frase cargada de violencia: ¿nueva expulsión?

Luana Fernández volvió a quedar en el centro de la polémica dentro de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) después de lanzar un comentario que muchos usuarios en redes calificaron como discriminatorio. Sus palabras generaron un fuerte repudio y encendieron un nuevo debate sobre los límites dentro de la casa, especialmente después de la reciente expulsión de otra participante por declaraciones similares.

Leé también Exigen una nueva expulsión en Gran Hermano por una conducta repudiable en la casa
Exigen una nueva expulsión en Gran Hermano por una conducta repudiable en la casa

La escena se produjo durante el streaming del programa, cuando Luana conversaba con su aliada Yanina Zilli. La participante, que días atrás había protagonizado un tenso momento al inaugurar el formato del “derecho a réplica” cuando su ex pareja Lucas Lizzi le reprochó en el SUM haberlo dejado desde el reality, volvió a quedar expuesta por un comentario que rápidamente se viralizó.

Todo comenzó cuando Zilli, con tono despreocupado, le preguntó qué le pasaba. “¿Qué pasa, mi amor?”, lanzó la ex vedette al notar a su compañera algo distraída, luego de que horas antes se mostrara afectada por la comunicación semipresencial con su ex novio.

Entonces Luana relató una situación con su compañera chilena Pincoya, quien según contó se había acercado a abrazarla para preguntarle cómo estaba. Sin embargo, el relato tomó un giro inesperado cuando lanzó una frase que generó indignación. “Nada, ¿sabés en qué estaba pensando? En que recién Pincoya, que está acostada, me abrazó y me preguntó cómo estaba, pero cuando me di vuelta ¡tenía un olor en la boca! ¡Un aliento a pobre!, soltó entre risas.

Lejos de detenerse, la participante profundizó su comentario. Me dieron arcadas. Me dieron ganas de vomitar, literal. Un aliento a mier... tenía”, agregó, en una descripción que rápidamente generó críticas en redes sociales.

Del otro lado, la reacción de Yanina Zilli fue diferente, aunque tampoco frenó a su compañera en el momento. “Ay, pobre Pincoya”, deslizó, dejando entrever cierta incomodidad ante lo que acababa de escuchar.

La presencia de Zilli en ese intercambio también recordó otra polémica que protagonizó semanas atrás. La ex integrante de Rompeportones había sido una de las primeras en generar repudio dentro del reality cuando, en medio de una discusión con Daniela de Lucía, le lanzó un comentario muy cuestionado: le dijo que no podía saber lo que estaba diciendo porque “estaba en el velorio del padre”. Daniela había tenido que abandonar temporalmente la casa apenas comenzado el programa por el fallecimiento de su papá y regresó cuatro días después.

Tras aquel episodio, Zilli pidió disculpas públicamente luego de entender, por consejo de sus compañeros, que sus palabras habían sido muy mal recibidas por el público. Desde entonces intentó mostrarse más cuidadosa con sus comentarios, algo que en este caso no ocurrió con Luana.

Lo que vuelve aún más delicada la situación es el contexto actual dentro de la casa. Gran Hermano: Generación Dorada viene atravesando una seguidilla de escándalos vinculados a frases discriminatorias. En las últimas horas, por ejemplo, se vivió uno de los momentos más fuertes de la edición.

La participante paraguaya Carmiña Masi fue expulsada del reality luego de que se viralizara un comentario racista que realizó sobre su compañera centroafricana Jenny Mavinga. Aunque no se lo dijo directamente en la cara, ante otros jugadores lanzó una frase que provocó un fuerte rechazo. “Ay, la negra parece que recién la compraron y acaba de bajarse del barco”, expresó.

Ante la gravedad de esas palabras, Gran Hermano decidió su expulsión inmediata, una medida que marcó un precedente dentro de esta edición.

Por ese motivo, el comentario de Luana Fernández volvió a encender las alarmas entre los seguidores del programa, que en redes sociales ya comenzaron a preguntarse si podría repetirse una decisión similar. Con el antecedente reciente de Carmiña Masi, muchos creen que las declaraciones de la participante podrían abrir un nuevo capítulo de sanciones dentro del reality.

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano
Notas relacionadas
Picante debate por los repudiables dichos de Carmiña Masi a Mavinga en Gran Hermano: "Asco"
Furiosa, Analía Franchín destrozó a Carmiña por sus dichos racistas contra Mavinga en Gran Hermano: "Es una..."
El contradictorio mensaje de la familia de Carmiña Masi antes de su expulsión de Gran Hermano

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar