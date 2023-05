Estelita, la ex de Luis Ventura, explicó el polémico motivo por que dejó de forma abrupta el medio 

“¡Me tomé un año sabático! Igual si hubiera estado en la tele ¡Se hubiera armado un bolonqui! Mejor no estar ¡Cállate boca, un cierre! Me han llamado de muchos lados para salir a hablar y me prohibieron hablar mis hijos…así que ellos son los culpables”, deslizó la rubia.

Estelita reconoció que sus ganas de estar en la televisión todavía persisten pero su familia es primero.

Estelita, la ex de Luis Ventura, explicó el polémico motivo por que dejó el medio

Estelita Muñoz reveló de dónde viene la bronca de Jorge Rial con ella

Hace unas semanas, Estelita Muñoz fulminó al aire a Jorge Rial desde la pantalla de Crónica Tv al hacer referencia a un supuesto retoque estético que se hizo el conductor en su cabellera.

Lo cierto es que nuevamente la ex de Luis Ventura volvió a la carga contra el conductor y reveló de dónde proviene la bronca que tiene él con ella y dejó en claro cuál es la única mujer de su vida, según ella, que lo quiso.

"Yo me tomé la molestia de anotar los nombres de con quienes terminó mal, son algunos. Gerardo Sofovich, Gómez Rinaldi, Jorge Lanata, Chiche Gelblung, Pablo Sirvén, Nicolás Repetto, Gastón Portal, Lucho Avilés, Viviana Canosa, Marianela Mirra y muchos más. ¡Porque siempre ha dicho cosas horrendas de la gente!", sentenció Estelita Muñoz en Crónica.

Y dejó en claro que para ella fue Loly Antoniale, su pareja durante tres años y de la cual se separó en 2015, quien fue la única mujer que realmente quiso al conductor: "Si te seguís colgando de mí, busca la lista y poné mis enemigos... ¡Y con pruebas, porque yo esto lo puedo probar! Pero lo que le debe haber molestado es que yo dije que, y lo sigo sosteniendo, es que Loly Antoniale fue la única mujer que realmente quiso".

"Con Silvia D’Auro era otra etapa de Jorge, no era tan famoso ni tenía tanto poder adquisitivo, era otra cosa. En la etapa en que estuvo con Loly, yo presencié muchas cosas y vi la atención que tenía hacia ella, cosa que con Silvia no había tenido", sentenció picante Estelita.