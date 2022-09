Estelita Muñoz fulminó a Jorge Rial: "Se ha puesto un quincho y lo picaron..."

"Está más joven que cuando estaba con Silvia D´Auro, con la Niña Loly, con Agustina Kampfer y hasta antes de divorciarse de Romina Pereiro. Se puso un micro implante capilar", agregó el conductor.

Y ahí Estelita Muñoz fue contundente contra Jorge Rial: "Y, de pronto, creo que lo han picando algunas abejas por ahí... No tenemos arruguitas acá (se señala la zona de patas de gallo), chicos. me parece que se ha hecho algo. Pasó los 60. Yo te digo, llegar así a los 60 como él, prefiero no llegar".

"Yo no me puedo olvidar. Lo que tengo en esta cabeza es memoria chicos. Yo no veo nada positivo en Jorge Rial. ¿Qué les voy a decir? Yo no puedo mentir, soy sanguínea. No me gusta para nada este hombre. Yo lo pasé, lo viví tanto...", siguió la panelista.

Y remarcó: "Se hizo otro tatuaje nuevo, cada vez se tatúa más. Es cada vez más parecido a Tinelli en los tatuajes. Cambio de look año a año. Por supuesto que Tinelli está mejor pero él siempre se quiso comparar".

"Por supuesto que el 18 de octubre lo voy a llamar para su cumpleaños. Desde el 17 que ya no duermo para llamarlo. Ahora se da la biabaen el pelo, también, chicos", cerró muy picante.

Romina Pereiro reveló cómo es el mecanismo para que Jorge Rial vea a sus hijas

Romina Pereiro habló a fondo del vinculo que quedó entre el periodista y sus dos hijas, Emma y Violeta, pese al final del matrimonio. Más allá del reciente divorcio tras la boda en 2019, la nutricionista reveló que sus hijas siguen viendo a Jorge Rial y que tienen un gran vínculo.

"Se siguen viendo y tienen recontra buena relación. Para mí está buenísimo que eso sea así. El vínculo con ellas sigue y es independiente del nuestro", contó Romina Pereiro en diálogo con Pronto.

Y sobre el mecanismo para que el conductor viste a las nenas, explicó: "Cuando se quieren ver, hablamos y las pasa a buscar. Si bien no hablamos como antes y es de vez en cuando, Viole tiene su celular y lo llama directamente y arreglan".

"Después él me avisa y si no lo llaman desde mi celu. Está todo bien. Hablan con él independientemente de mí y me parece lo más sano para todos", agregó la nutricionista.

"Tuvimos una separación en buenos términos, entonces me parecía importante que la relación de ellas siguiera siempre y cuando ellas quisieran. Se dio así y está bárbaro", cerró Romina Pereiro.