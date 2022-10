Estelita Muñoz reveló de dónde viene la bronca de Jorge Rial con ella

rial loly antoniale.jpg

"Yo me tomé la molestia de anotar los nombres de con quienes terminó mal, son algunos. Gerardo Sofovich, Gómez Rinaldi, Jorge Lanata, Chiche Gelblung, Pablo Sirvén, Nicolás Repetto, Gastón Portal, Lucho Avilés, Viviana Canosa, Marianela Mirra y muchos más. ¡Porque siempre ha dicho cosas horrendas de la gente!", sentenció Estelita Muñoz en Crónica.

Y dejó en claro que para ella fue Loly Antoniale, su pareja durante tres años y de la cual se separó en 2015, quien fue la única mujer que realmente quiso al conductor: "Si te seguís colgando de mí, busca la lista y poné mis enemigos... ¡Y con pruebas, porque yo esto lo puedo probar! Pero lo que le debe haber molestado es que yo dije que, y lo sigo sosteniendo, es que Loly Antoniale fue la única mujer que realmente quiso".

"Con Silvia D’Auro era otra etapa de Jorge, no era tan famoso ni tenía tanto poder adquisitivo, era otra cosa. En la etapa en que estuvo con Loly, yo presencié muchas cosas y vi la atención que tenía hacia ella, cosa que con Silvia no había tenido", sentenció picante Estelita.

Romina Pereiro reveló cómo es el mecanismo para que Jorge Rial vea a sus hijas

Romina Pereiro habló a fondo del vinculo que quedó entre el periodista y sus dos hijas, Emma y Violeta, pese al final del matrimonio. Más allá del reciente divorcio tras la boda en 2019, la nutricionista reveló que sus hijas siguen viendo a Jorge Rial y que tienen un gran vínculo.

"Se siguen viendo y tienen recontra buena relación. Para mí está buenísimo que eso sea así. El vínculo con ellas sigue y es independiente del nuestro", contó Romina Pereiro en diálogo con Pronto.

Y sobre el mecanismo para que el conductor viste a las nenas, explicó: "Cuando se quieren ver, hablamos y las pasa a buscar. Si bien no hablamos como antes y es de vez en cuando, Viole tiene su celular y lo llama directamente y arreglan".

"Después él me avisa y si no lo llaman desde mi celu. Está todo bien. Hablan con él independientemente de mí y me parece lo más sano para todos", agregó la nutricionista.

"Tuvimos una separación en buenos términos, entonces me parecía importante que la relación de ellas siguiera siempre y cuando ellas quisieran. Se dio así y está bárbaro", cerró Romina Pereiro.