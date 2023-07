Fabiana Liuzzi explicó por qué Antoñito, su hijo de 9 años, no habla

Por esto, Antoñito tiene dificultades para hablar, solo sabe decir “Má”, no tiene diálogos fluidos, aunque su mama no pierde las esperanzas de que lo haga en algún momento. “No es imposible que él lo haga, pero solo Dios sabe cómo y cuándo. Por ahora no, pero es sumamente inteligente, se hace entender y entiende todo”, dijo.

"Obviamente fue re angustiante cuando me dijeron la patología de mi hijo, todavía se me hace un nudito. Sentí como una impotencia, como un león enjaulado, que decís: ‘¿y ahora, para dónde se va ‚cómo se hace?’. El nacimiento de Antonito me marcó la vida. Desde el día uno fue un aprendizaje en todo. Cada día que amanezco con él y veo su carita tan angelada me llena el alma”, concluyó.

image.png

Revelaron cómo es la dieta especial que tiene que tener Antoñito Ventura

Fabiana Liuzzi se animó a contar un poco sobre la enfermedad de su hijo Antonio, que tiene junto a Luis Ventura. La actriz visitó LAM, América, el programa de Ángel de Brito y habló sobre la delicada situación del niño de 9 años y de la dieta especial que hace para mejorar.

"Él nace de seis meses y medio. Se salva de milagro, eran gemelos. Uno se detuvo en el comienzo del embarazo. De eso me enteré a los tres meses de gestación. Lo que sucede es que el otro lo reabsorbió. A mí me dieron una medicación para acelerar el funcionamiento de los pulmoncitos y eso fue una granada en mi cuerpo", indicó la mamá.

"Antoñito tiene ECME (Encefalopatía Crónica No Evolutiva), son pequeñas cicatrices que tiene en el cerebro. En el hemisferio izquierdo. Yo creo que, en estas patologías, le van poniendo diferentes rótulos. La base del problema es que él tiene pequeñas cicatrices en el hemisferio izquierdo, que justamente es la zona que digita el habla", sumó.

Entonces, encontraron en la alimentación un alivio para que mejore un poco. "Me he quedado hasta las tres de la mañana porque le tuve que cambiar la dieta a Antonio. Tuvo cambios terribles con la dieta y lo quiero compartir con las mamás”, dijo y agregó: “Sigo a un doctor que se llama Ludwig Johnson, que se basa mucho en jugos de zanahoria y repollo, pero antes de tomarlos hay que limpiar el intestino".

"Hay que sacarle la leche de vaca. Venimos todos con una alimentación muy mala, en general. Aprendí cosas básicas que no hacíamos, es como cambiar el chip. Esto también sirve para las personas que tienen sobrepeso. Primero es de la cabeza y te lleva a cambiarlo".