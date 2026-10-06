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Netflix estrenó la película más nominada de los premios Oscar y ya está en el Top 10

"Pecadores" se convirtió en una de las películas más destacadas de la última temporada y ahora se estrenó en Netflix.

Netflix estrenó la película más nominada de los premios Oscar y ya está en el Top 10. (Foto: Archivo)

Netflix estrenó la película más nominada de los premios Oscar y ya está en el Top 10. (Foto: Archivo)

Netflix estrenó Pecadores (Sinners), la película de terror sobrenatural protagonizada por Michael B. Jordan y dirigida por Ryan Coogler que se convirtió en una de las producciones más destacadas de la temporada de premios. El largometraje sorprendió por la manera en que combinó terror, acción y drama dentro de una historia ambientada en el sur de Estados Unidos.

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Después de su recorrido por los cines y de una importante presencia en las principales ceremonias de premios, la producción se prepara para dar otro paso. La película llegó al catálogo de Netflix, donde puede ser descubierta por espectadores que todavía no tuvieron la oportunidad de verla.

El interés alrededor de la producción creció especialmente por su desempeño en los premios Oscar 2026. La película consiguió 16 nominaciones, una cifra que marcó un récord para la Academia y que la ubicó por encima de producciones que habían alcanzado marcas históricas en años anteriores.

De qué trata la película Pecadores en Netflix

La película está ambientada en 1932 y sigue a dos hermanos gemelos, Elijah “Smoke” y Elias “Stack” Moore, ambos interpretados por Michael B. Jordan. Los personajes regresan a su pueblo ubicado en el delta del Mississippi después de haber atravesado experiencias vinculadas con la guerra y de haber trabajado para la mafia en Chicago.

El regreso representa para ambos la posibilidad de comenzar una nueva etapa. Los hermanos buscan dejar atrás parte de su pasado y poner en marcha un proyecto propio que les permita construir una nueva vida en su comunidad.

Para conseguirlo, deciden abrir un club de blues destinado a la comunidad negra local. El lugar elegido es un antiguo aserradero que será transformado para convertirse en el escenario de una nueva propuesta musical.

El momento que transforma una noche de música en una pesadilla

La celebración recibe la visita de un grupo de personas atraídas por el blues de Sammie. Entre los recién llegados se encuentra Remmick, un vampiro irlandés interpretado por Jack O’Connell.

El personaje no llega solo. Está acompañado por sus seguidores y su presencia modifica por completo el rumbo de la noche.

Lo que había comenzado como la inauguración de un club se convierte entonces en un enfrentamiento marcado por el terror. Los protagonistas quedan atrapados en una situación extrema y deben luchar para sobrevivir frente a una amenaza sobrenatural.

La película combina de esta manera diferentes géneros. El terror ocupa un lugar fundamental, pero también aparecen escenas de acción y momentos vinculados con la música y el drama de los protagonistas.

Michael B. Jordan interpreta a dos personajes en una historia marcada por el pasado

Uno de los principales atractivos de Pecadores es la participación de Michael B. Jordan, quien interpreta a los hermanos gemelos Elijah “Smoke” y Elias “Stack” Moore.

La historia presenta a ambos personajes como dos hombres que regresan a su lugar de origen después de haber atravesado experiencias difíciles. Su intención es iniciar una nueva vida y desarrollar un proyecto que los conecte nuevamente con su comunidad.

El club de blues representa justamente esa oportunidad. El espacio no funciona solamente como un negocio, sino también como el punto de encuentro de diferentes personajes y como el escenario donde se desencadenan los acontecimientos sobrenaturales.

La actuación de Jordan también tuvo un papel importante durante la temporada de premios. El actor recibió una candidatura en los Oscar y obtuvo además un reconocimiento como mejor actor en los Actors Awards.

El récord que consiguió Pecadores en los premios Oscar 2026

Uno de los capítulos más importantes en el recorrido de Pecadores fue su participación en los Oscar 2026.

La película recibió 16 nominaciones, entre ellas las correspondientes a Mejor Película, dirección y guion original para Ryan Coogler. Michael B. Jordan también fue reconocido entre los candidatos, al igual que Delroy Lindo y Wunmi Mosaku.

La producción también apareció en diferentes categorías técnicas. Entre ellas estuvieron fotografía, montaje, sonido, efectos visuales, maquillaje y peluquería, vestuario y canción original.

El elenco principal de Pecadores

  • Michael B. Jordan
  • Hailee Steinfeld
  • Miles Caton
  • Jack O'Connell
  • Wunmi Mosaku
  • Delroy Lindo
  • Jayme Lawson
  • Omar Benson Miller
  • Li Jun Li

Tráiler oficial subtitulado de Pecadores

En pocas palabras

  • Netflix: Estrenó "Pecadores", la película de terror sobrenatural protagonizada por Michael B. Jordan y dirigida por Ryan Coogler.
  • Récord de nominaciones: El film obtuvo 16 candidaturas en los premios Oscar 2026, destacándose en categorías como Mejor Película y dirección.
  • Trama: La historia sigue a dos hermanos gemelos en el sur de EE.UU. que buscan abrir un club de blues y se enfrentan a una amenaza sobrenatural.
Resumen generado por Thinkindot AI
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