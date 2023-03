Fuerte denuncia contra Guido Süller por abuso sexual a un menor con detalles escalofriantes

afirmó que comenzó el vínculo con un abuso. Él continuó el vínculo, se quedaba a dormir en su casa y hasta trabajó en su proyecto “Guido cocina en su casa”, un restaurante que montó en su propio hogar.

Fue en ese momento que comenzó a maltratarlo: “Él me decía todo el tiempo que le iba a decir a mis padres que era alcohólico, que era un gato y me vendía por fama”, consta en la denuncia.

“Le dije que qué pasaría si hago público que él me conoció a mis 17 años y él me contestó que me mataría”, señaló el joven.

“Había un sometimiento psicológico para que tuviera sexo con él”, indicó. Contó que si mantuvo sexo con él ya que le prometía que si hacía eso lo ayudaría a ser famoso. “Pensé que esa era la forma de llegar a triunfar”, indicó el joven que aseguró que eso nunca pasó.

image.png

Grave denuncia contra Silvia Süller por acoso sexual: "Tengo todos los chats"

Gabriel González, más conocido como Rosita de Pasión, declaró en el podcast El Club del espectáculo, conducido por Pía Shaw, Martín Salwe y la tía Sebi, que hace años realizó una denuncia a Silvia Süller por acoso sexual.

“Cuando estaba haciendo la obra “Divas Nac&Pop” en Mar del Plata se me metía todo el tiempo en el camarín diciéndome 'dale, dale, aflojá', 'tocame'. Tengo todos los chats, era insoportable. La llamaron a declarar y no fue”, contó Rosita.

“Lo único que quería era que esta situación no se repitiese con nadie. En este caso fue al revés, la mujer acosa a un hombre”, señaló.

En el año 2017, Gabriel ya le había contado a PrimiciasYa sobre esta situación. En ese momentó, el actor declaró: "Que buen miembro tenés, igual sos un pu.., cagón y no te me vas a escapar antes que termine la temporada. Te voy a violar sí o sí".

Cabe recordar que en ese verano ambos compartieron el elenco de la obra Divas Nac&Pop. Luego Silvia fue removida del elenco y su lugar fue ocupado por Zulma Lobato.