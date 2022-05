Explosiva confesión de Silvia Süller: "Fui amante de Jorge Rial durante 3 años"

Silvia Suller amante de Rial captura Crónica.jpg Silvia Süller disparó duro contra Jorge Rial y contó que fueron amantes durante 3 años en los años '90 en El run run del espectáculo (Crónica TV).

Pero eso no fue nada comparado con lo que Silvia Süller estaba por contar sobre quien fue su amante. Así, cuando los conductores del programa le consultaron si llegó a enamorarse de Rial, la ex de Silvia Soldán disparó: ”No llegué a enamorarme, para nada. En realidad, no sabe hacer las cosas: sexualmente me aburría. Del 1 al 10, le doy 3 puntos”.

Asimismo, como para rematar y terminar de hundir a Jorge Rial, Süller reveló otro inconveniente más que desagradable por el que jamás podría haberse enamorado del periodista de Radio 10: “Rial sufre de un problema terrible: halitosis, mal aliento”. Además, en nombre de la verdad, agregó que “Es una basura, un mafioso. Arruinó familias y mi propia vida arruinó. Él me censuró... me odia con toda el alma". Y cerró asegurando “No va a hablar de mí, no habla nunca. Me tiene miedo, siempre me tuvo miedo. No es capaz de enfrentarme cara a cara, porque yo soy dueña de la verdad”.

El testimonio de Silvia Süller sobre el feminismo que se volvió viral

Silvia Süller fue tendencia número uno en Twitter durante algunas horas este verano por un categórico discurso en el programa de Chiche Gelblung en los años 90 por la pantalla de Canal 9 sobre el feminismo que se viralizó. "Las quiero ver a ustedes dentro de 15 años de nuevo acá", explicaba la mediática ante el embate del resto de las mujeres que integraban el debate televisivo.

silvia suller.jpg Silvia Süller, un par de décadas atrás.

"Te pasan cosas en la vida y la vida te da experiencias que me pasaron cosas que nunca más me va a volver a pasar lo que me pasó", precisó Silvia Süller. "¿Fuiste usada y maltratada como vos decís?", le consultaron a la mediática. Y ella contestó: "Sí. Yo defiendo a las mujeres y no me gusta que les pase lo que me pasó a mí. Por lo general el hombre te usa, te deja en la calle, llena de hijos, no les importa nada al momento de irse".

"Estoy cansada de ir a boliches y ver cómo se llevan a las chicas a los golpes y patadas, las maltratan, pero ¿con qué derecho hacen eso? Están en un boliche tomando algo tranquilamente", argumentó Silvia.

Y cerró contundente: "Hoy somos nosotras que elegimos con quien salimos, dónde vamos y lo que queremos".