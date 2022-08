Grave denuncia contra Silvia Süller por acoso sexual: "Tengo todos los chats"

“Lo único que quería era que esta situación no se repitiese con nadie. En este caso fue al revés, la mujer acosa a un hombre”, señaló.

En el año 2017, Gabriel ya le había contado a PrimiciasYa sobre esta situación. En ese momentó, el actor declaró: "Que buen miembro tenés, igual sos un pu.., cagón y no te me vas a escapar antes que termine la temporada. Te voy a violar sí o sí".

Cabe recordar que en ese verano ambos compartieron el elenco de la obra Divas Nac&Pop. Luego Silvia fue removida del elenco y su lugar fue ocupado por Zulma Lobato.

Rosita de Pasión

Explosiva confesión de Silvia Süller: "Fui amante de Jorge Rial durante 3 años"

En las últimas horas, y tras un tiempo sin ser noticia, Silvia Süller prendió el ventilador como sólo ella sabe hacerlo y mandó al frente a Jorge Rial asegurando que fueron amantes durante varios años a fines de los años '90 mientras estaba casado con Silvia D'Auro, donde confesó dos tremendas intimidades que dejan más que mal parado al periodista.

Invitada al piso de El run run del espectáculo (Crónica TV), la mediática no dudó en contar su verdad sobre su relación con Rial. “Lo conozco desde el año 95 o 96, de la época de El Paparazzi (El Nueve). Salimos tres años. Venía a mi casa. Él tenía a su mujer, Silvia D'Auro, en ese momento estaban tratando de tener hijos, ella se cansó de hacer tratamientos. Se llevaban muy mal, siempre estaban peleados”, relató sin pelos en la lengua. Y agregó: “Él estaba cansado de ella. Rial salía con todas las minas habidas y por haber... Pero la oficial, la amante, era yo”, detalló entre sus características carcajadas.

Pero eso no fue nada comparado con lo que Silvia Süller estaba por contar sobre quien fue su amante. Así, cuando los conductores del programa le consultaron si llegó a enamorarse de Rial, la ex de Silvia Soldán disparó: ”No llegué a enamorarme, para nada. En realidad, no sabe hacer las cosas: sexualmente me aburría. Del 1 al 10, le doy 3 puntos”.

Asimismo, como para rematar y terminar de hundir a Jorge Rial, Süller reveló otro inconveniente más que desagradable por el que jamás podría haberse enamorado del periodista de Radio 10: “Rial sufre de un problema terrible: halitosis, mal aliento”. Además, en nombre de la verdad, agregó que “Es una basura, un mafioso. Arruinó familias y mi propia vida arruinó. Él me censuró... me odia con toda el alma". Y cerró asegurando “No va a hablar de mí, no habla nunca. Me tiene miedo, siempre me tuvo miedo. No es capaz de enfrentarme cara a cara, porque yo soy dueña de la verdad”.