Guido Süller se defendió de las denuncias de abuso sexual y disparó con todo

Al ser interrogado por Paulo Vilouta sobre su posición, Guido aseguró estar "completamente tranquilo. El no era ningún bebé de pecho. No hice absolutamente nada malo, él me buscó por cielo y tierra hasta contactarme y claramente era un plan lo que tenía", dijo el mediático y sentenció "era un plan lo que el tenía. Estuve durmiendo con el enemigo durante años y seguro su intención es sacarme dinero"