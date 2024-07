Gravísima acusación del intendente del pueblo donde Loan desapareció

Laudina Peña, tía del menor desaparecido, presentó una declaración ante la Justicia que inicialmente había sido considerada dentro de la hipótesis de un accidente. Sin embargo, esta versión no convence a Ynsaurralde. "Personalmente, con la declaración de Laudelina estoy muy asombrado. Esa era una hipótesis que no manejábamos, pero sinceramente no sé qué grado de verdad tendrá", comentó el intendente, reflejando la desconfianza que ha permeado entre los habitantes de 9 de Julio.

La situación se complicó aún más cuando Ynsaurralde pidió revisar el accionar de la Policía y la conducción de la comisaría local, insinuando la posible implicación de "grupos mafiosos" y "drogas" en la desaparición de Loan. Esto llevó a la detención del comisario Walter Maciel, acusado de desviar la investigación e intimidar a los vecinos para que no participaran en las marchas por Loan. No obstante, posteriormente, el intendente rectificó sus declaraciones, expresando su confianza en la Policía y la Justicia, aunque mantuvo su sospecha de que Loan fue secuestrado.

Las declaraciones de Ynsaurralde han provocado una ola de descontento y preocupación en la comunidad de 9 de Julio. Recientemente, los vecinos se manifestaron frente a la casa de Laudelina Peña y su esposo, Antonio Benítez, quien actualmente se encuentra preso. La tensión es palpable mientras la comunidad exige respuestas claras y acciones concretas para esclarecer la desaparición de Loan Danilo Peña.