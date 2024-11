Guillermina Valdés se puso nerviosa tras que una tarotistas le confirmara algo inesperado en el amor

La Tarotista comenzó a dar vuelta las cartas y la lanzó una sentencia que puso nerviosa la actriz y modelo.

“Va a volver”, le dijo la rubia fue decir que no podía trascender este comentario. “ Esto no se puede hacer público”, indicó la rubia nerviosa.

Guillermina no dejó ver más del video así que no se sabe si se trata de Tinelli, el padre de su último hijo Lorenzo, de Furriel -su último novio- o de otro ex.