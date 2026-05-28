Jubilados de ANSES: confirman el haber más el bono de $70.000 en junio

Se establece que las sumas se depositan de forma conjunta en la cuenta de la seguridad social del titular, simplificando la extracción de fondos en las terminales electrónicas. Este piso previsional unificado que otorgan las resoluciones de la entidad busca sostener el poder adquisitivo de los jubilados de ANSES, funcionando en paralelo a la primera cuota del medio aguinaldo de ley que se liquida este mes.

¿Qué sucede con el bono proporcional para los haberes medios?

Se confirma que la entidad previsional aplica una compensación técnica para aquellos beneficiarios que superan la jubilación mínima pero no alcanzan el umbral de los $473.396,63. En estos casos, se informa que el titular recibirá un plus extraordinario equivalente a la diferencia exacta hasta completar dicho tope unificado, evitando distorsiones salariales en el padrón de la seguridad social.

Por el contrario, las categorías superiores del sistema previsional de la Administración Nacional de la Seguridad Social percibirán únicamente la actualización ordinaria derivada del IPC del 2,6%, alcanzando un techo nominal bruto de $2.714.477,30. Este segmento de altos ingresos queda excluido por decreto de las sumas fijas de emergencia, concentrando los recursos excepcionales en las escalas con menor capacidad de consumo.

¿Cómo descargar el recibo digital para verificar los conceptos de cobro?

Se establece que los jubilados pueden consultar el desglose de su liquidación mensual ingresando con su clave previsional al portal Mi ANSES. La plataforma permite corroborar de forma anticipada el impacto del aumento, la asignación del bono de $70.000 y los descuentos de ley ordinarios aplicados por la obra social.

Calendario de fechas de cobro para jubilados de ANES