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Jubilados de ANSES: confirman el haber más el bono de $70.000 en junio

Se estableció el piso de ingresos definitivo para el sector pasivo correspondiente al sexto mes del año. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la suba por movilidad del 2,6% y ratifica la vigencia del refuerzo extraordinario de emergencia.

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Jubilados de ANSES: confirman el haber más el bono de $70.000 en junio

Jubilados de ANSES: confirman el haber más el bono de $70.000 en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha las liquidaciones previsionales incorporando el índice de precios correspondiente al mes de abril. Se informa que la aplicación de la fórmula de movilidad mensual genera un ajuste directo sobre los recibos de haberes del sector pasivo. Esta metodología de indexación busca otorgar mayor dinamismo al sistema para proteger las jubilaciones frente a las variaciones de la economía minorista.

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Con la implementación de este porcentaje técnico del 2,6%, el haber básico distributivo se reconfigura de forma oficial. Asimismo, se confirma que las autoridades nacionales darán continuidad al pago del bono extraordinario de asistencia económica para apuntalar los ingresos de los adultos mayores de menores recursos. De esta manera, el piso unificado que recibirán los jubilados de ANSES en junio presenta un nuevo valor garantizado.

¿Cómo se integra el haber mínimo con el bono de junio?

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Jubilados de ANSES: confirman el haber m&aacute;s el bono de $70.000 en junio

Jubilados de ANSES: confirman el haber más el bono de $70.000 en junio

Se informa que el organismo previsional fijó la jubilación mínima básica en $403.396,63 a partir del próximo ciclo mensual. Al adicionarse el bono extraordinario de $70.000, que permanece vigente para las escalas salariales inferiores, el ingreso bruto total unificado para el sector pasivo de la base contributiva alcanza los $473.396,63 de bolsillo.

Se establece que las sumas se depositan de forma conjunta en la cuenta de la seguridad social del titular, simplificando la extracción de fondos en las terminales electrónicas. Este piso previsional unificado que otorgan las resoluciones de la entidad busca sostener el poder adquisitivo de los jubilados de ANSES, funcionando en paralelo a la primera cuota del medio aguinaldo de ley que se liquida este mes.

¿Qué sucede con el bono proporcional para los haberes medios?

Se confirma que la entidad previsional aplica una compensación técnica para aquellos beneficiarios que superan la jubilación mínima pero no alcanzan el umbral de los $473.396,63. En estos casos, se informa que el titular recibirá un plus extraordinario equivalente a la diferencia exacta hasta completar dicho tope unificado, evitando distorsiones salariales en el padrón de la seguridad social.

Por el contrario, las categorías superiores del sistema previsional de la Administración Nacional de la Seguridad Social percibirán únicamente la actualización ordinaria derivada del IPC del 2,6%, alcanzando un techo nominal bruto de $2.714.477,30. Este segmento de altos ingresos queda excluido por decreto de las sumas fijas de emergencia, concentrando los recursos excepcionales en las escalas con menor capacidad de consumo.

¿Cómo descargar el recibo digital para verificar los conceptos de cobro?

Se establece que los jubilados pueden consultar el desglose de su liquidación mensual ingresando con su clave previsional al portal Mi ANSES. La plataforma permite corroborar de forma anticipada el impacto del aumento, la asignación del bono de $70.000 y los descuentos de ley ordinarios aplicados por la obra social.

Calendario de fechas de cobro para jubilados de ANES

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.

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