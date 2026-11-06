Una madre ingresó al colegio y golpeó a una alumna que se había peleado con su hija

Un grave episodio de violencia escolar ocurrió en la provincia de San Juan, donde una mujer fue denunciada por ingresar sin autorización a un colegio y golpear a una adolescente que había mantenido una discusión con su hija.
El episodio ocurrió en la Escuela Técnica General Manuel Savio, en Calingasta, después de una discusión entre dos adolescentes durante una clase de Educación Física.
Escuela Técnica General Manuel Savio, en Calingasta, en San Juan. (Foto: Google Maps)
Un grave episodio de violencia escolar ocurrió en la provincia de San Juan, donde una mujer fue denunciada por ingresar sin autorización a un colegio y golpear a una adolescente que había mantenido una discusión con su hija.
El hecho sucedió el martes pasado, durante la tarde, en la Escuela Técnica General Manuel Savio, ubicada en el departamento de Calingasta. Lo que comenzó como un enfrentamiento verbal entre dos alumnas terminó con la intervención de una adulta y una investigación judicial por lesiones.
Según la reconstrucción policial, las estudiantes habían protagonizado una discusión durante una clase de Educación Física. La profesora intervino para separarlas y trasladarlas a preceptoría, con la intención de evitar que el conflicto continuara.
Sin embargo, la madre de una de las adolescentes se enteró de lo sucedido, se presentó en la institución y atacó físicamente a la otra alumna. La agresión ocurrió en presencia de docentes y estudiantes. Tras el episodio, se realizaron denuncias cruzadas y la Justicia dispuso investigar tanto la conducta de la mujer como la participación de las menores en el enfrentamiento inicial.
El conflicto se inició en el playón de la institución, mientras un grupo de estudiantes participaba de las actividades habituales de Educación Física. En ese contexto, dos adolescentes comenzaron a discutir y a intercambiar insultos, lo que provocó la intervención de la docente responsable de la clase.
Para impedir que la situación se agravara, la profesora decidió separar a las jóvenes y acompañarlas hasta el sector de preceptoría. La intención era contener el enfrentamiento y dejar constancia de lo ocurrido dentro del establecimiento.
Después de conocer la pelea en la que había participado su hija, la mujer se dirigió a la Escuela Técnica General Manuel Savio. Ingresó al establecimiento sin autorización y consiguió llegar hasta el sector administrativo, donde se encontraba la otra adolescente involucrada en la discusión.
Allí, según la denuncia, la adulta agredió físicamente a la estudiante, ante la presencia de docentes y otros alumnos.
Tras lo ocurrido, las personas involucradas acudieron a la Comisaría 16.ª de Villa Calingasta, donde se radicaron denuncias cruzadas. A partir de esas presentaciones, las autoridades judiciales decidieron abrir dos investigaciones paralelas.
La primera quedó a cargo de la UFI Genérica, que inició un legajo por el presunto delito de lesiones para determinar la responsabilidad penal de la madre denunciada.
La segunda investigación se tramita en el Juzgado de Menores, que deberá analizar la participación de las adolescentes en el conflicto ocurrido durante la clase de Educación Física.