Una madre ingresó al colegio y golpeó a una alumna que se había peleado con su hija

Cómo comenzó la pelea entre las alumnas en la escuela de Calingasta

El conflicto se inició en el playón de la institución, mientras un grupo de estudiantes participaba de las actividades habituales de Educación Física. En ese contexto, dos adolescentes comenzaron a discutir y a intercambiar insultos, lo que provocó la intervención de la docente responsable de la clase.

Para impedir que la situación se agravara, la profesora decidió separar a las jóvenes y acompañarlas hasta el sector de preceptoría. La intención era contener el enfrentamiento y dejar constancia de lo ocurrido dentro del establecimiento.

Una madre entró sin autorización al colegio y golpeó a una adolescente

Después de conocer la pelea en la que había participado su hija, la mujer se dirigió a la Escuela Técnica General Manuel Savio. Ingresó al establecimiento sin autorización y consiguió llegar hasta el sector administrativo, donde se encontraba la otra adolescente involucrada en la discusión.

Allí, según la denuncia, la adulta agredió físicamente a la estudiante, ante la presencia de docentes y otros alumnos.

Denuncias cruzadas y dos investigaciones judiciales por la agresión

Tras lo ocurrido, las personas involucradas acudieron a la Comisaría 16.ª de Villa Calingasta, donde se radicaron denuncias cruzadas. A partir de esas presentaciones, las autoridades judiciales decidieron abrir dos investigaciones paralelas.

La primera quedó a cargo de la UFI Genérica, que inició un legajo por el presunto delito de lesiones para determinar la responsabilidad penal de la madre denunciada.

La segunda investigación se tramita en el Juzgado de Menores, que deberá analizar la participación de las adolescentes en el conflicto ocurrido durante la clase de Educación Física.