Jorge Rojas antes de cantar para el Papa León XIV: "Mi voz es un instrumento que me ha sido dado por la gracia de Dios"

Al hablar sobre su elección para la vigilia, el artista señaló que cree que quienes lo convocaron conocen bien su obra. También se preguntó si alguna de sus composiciones habrá sido importante para la persona que propuso su nombre. “En ellas está mi vida, el viaje emocional, la experiencia del camino recorrido”, dijo sobre sus canciones.

La participación del martes tendrá otro tono. Antes de la misa central, el folclorista dejará de lado su repertorio para interpretar el Himno Nacional.

Al resumir lo que le produjo la convocatoria, Rojas expresó: “Mi voz es un instrumento que me ha sido dado por la gracia de Dios, la música ha hecho que pueda compartir lo que siento, es gratitud lo que inunda mi ser, es gratitud”.