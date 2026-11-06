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Jorge Rojas antes de cantar para el Papa León XIV: "Mi voz es un instrumento que me ha sido dado por la gracia de Dios"

El folclorista actuará en la vigilia del lunes 9 de noviembre y al día siguiente interpretará el Himno Nacional Argentino antes de la misa central. El artista contó a este portal cómo recibió la convocatoria y qué canciones eligió para acompañar a los peregrinos.

A24.com | Juan Pablo Godino
por Juan Pablo Godino | 6 nov 2026, 09:07
Jorge Rojas antes de cantar para el Papa León XIV: Mi voz es un instrumento que me ha sido dado por la gracia de Dios

Jorge Rojas antes de cantar para el Papa León XIV: "Mi voz es un instrumento que me ha sido dado por la gracia de Dios"

Jorge Rojas antes de cantar para el Papa León XIV: Mi voz es un instrumento que me ha sido dado por la gracia de Dios

Jorge Rojas antes de cantar para el Papa León XIV: "Mi voz es un instrumento que me ha sido dado por la gracia de Dios"

Jorge Rojas tendrá dos participaciones durante la visita del papa León XIV a Córdoba. El lunes 9 de noviembre cantará en la vigilia y el martes 10, antes de la misa central, entonará el Himno Nacional Argentino en una interpretación de raíz folclórica.

“Es un honor, sé que tener al Papa de visita en nuestro país es un acontecimiento único, histórico”, expresó el cantautor a este portal.

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También habló de la llegada de peregrinos de distintos lugares y de cómo espera acompañarlos con su música. “Trataremos de estar a la altura de las circunstancias con mucha alegría y agradecimiento”, aseguró.

Qué canciones cantará Jorge Rojas en la vigilia

Para la presentación del lunes, Rojas preparó un repertorio que incluirá “Uno mismo”, “Milagro de amor”, “Voy a abrir mi corazón”, “Voy a celebrar” y “La vida”.

Al hablar sobre su elección para la vigilia, el artista señaló que cree que quienes lo convocaron conocen bien su obra. También se preguntó si alguna de sus composiciones habrá sido importante para la persona que propuso su nombre. “En ellas está mi vida, el viaje emocional, la experiencia del camino recorrido”, dijo sobre sus canciones.

La participación del martes tendrá otro tono. Antes de la misa central, el folclorista dejará de lado su repertorio para interpretar el Himno Nacional.

Al resumir lo que le produjo la convocatoria, Rojas expresó: “Mi voz es un instrumento que me ha sido dado por la gracia de Dios, la música ha hecho que pueda compartir lo que siento, es gratitud lo que inunda mi ser, es gratitud”.

     

 

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