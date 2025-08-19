En vivo Radio La Red
Carlos Pirovano se metió en la polémica por la película de Francella: "El socialismo es resentimiento"

El titular del INCAA defendió el film Homo Argentum y aclaró cómo era el financiamiento del organismo. “Se adelantaban subsidios y no se exigían resultados”, destacó.

Carlos Pirovano presidente del INCAA se metió en la polémica por la película de Guillermo Francella, Homo Argentum. Destacó que el filme no fue financiado por el organismo y aclaró cómo se financia su cartera: “El 30% viene de un impuesto a las entradas y el resto debe ser generado por lo producido”, sostuvo tras el cuestionamiento por los recortes en el sector.

El titular del cine estatal habló en A24 luego de que un grupo de actores reprochaban a Francella por su cercanía a la opinión del Gobierno y en ese contexto Pirovano reflexionó: “Es un grupo de gente que trata de usar el éxito de otro para llevar agua para su molino. Es resentimiento, eso es el socialismo”.

Había dos depredadores en el INCAA, por un lado, los sindicatos, había 800 empleados y se gastaba 8 edificios y eso era el 65% de los ingresos y eso desfinanciar al organismo, el otro depredador es la rosca del cine, un grupo de productores que no eran competitivos porque sus películas no se veían. Eran empleados públicos encubiertos porque se llevaban plata del estado al poner sus unos honorarios, productores de menos de 500 espectadores, serán unos 100 que ponían un honorario”, le dijo.

A su vez, agregó: “Una película de 1000 espectadores recibía unos 100 mil dólares de subsidio. La ley establece subsidios, es un apoyo a algo, que antes eran créditos y luego hacían la película y con el resultado de la película se pagaban al recibir el subsidio. Inventaron un concepto que se llamaba anticipo de subsidio, se lo daban antes sin exigir espectadores y al no haber incentivos si no funcionaba la película ellos cobraban igual”

Ahí aparecieron películas de 4 o 50 espectadores. De 256 películas estrenadas en 2023 150 tenían menos de 1000 espectadores, es insostenible. Yo entiendo que por ahí hacer algo complejo desde lo narrativo, pero no funciona, Desde la cabeza de ellos tiene derecho”, sostuvo.

El recorte y el financiamiento del INCAA

Además, Pirovano explicó: “El populismo es popular cuando hay plata, cuando se va acabando se van peleando. El INCAA se financia con las entradas de cine, y lo que recarga ENACOM de lo que recauda en publicidad de radio y televisión. El tesoro nacional no está en ningún lado, pero si no alcanza lo financia”.

En tanto, el titular del cine detalló: “Además, maneja el fondo de comercio, que por primera vez es superavitario y la ley permite invertir en títulos públicos y no perder dinero. Hicimos un ajuste muy importante y quedaron 4 cines. De 800 empleados hoy hay 258 y esto generó los recursos del fondo y acotamos el gasto de estructura por decreto de Milei y el subsidio”.

La película de Francella no aplicó al subsidio, como si lo hizo Suar y eso no está mal, es legal. Del 2025 hay 29 películas dentro del paraguas de INCAA y 14 que decidieron no aplicar. Estamos cumpliendo con la ley todos los que hacen una película lo tienen que presentar en el INCAA y si quieren es analizada para aplicar para el subsidio estudiada por pares, miembros de la industria”, aclaró.

