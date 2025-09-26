Boicot a Netanyahu: abucheos y retiro de delegaciones antes del discurso del premier de Israel

La Corte Penal Internacional (que depende de la ONU) pidió el año pasado, la detención del primer ministro de Israel por sus acciones contra la población civil gazatí. Por ese motivo, Netanyahu tuvo que diagramar un plan de vuelo especial para llegar a la ciudad de Nueva York sin que su avión pudiera ser obligado a aterrizar para que fuera arrestado.

Histórico abucheo y boicot al primer ministro israelí

Benjamín Netanyahu sufrió uno de los reproches más duros en los 80 años de existencia de la ONU. Por su inistencia en los ataques a los gazatíes, muchos de ellos sobre la población civil. Las privaciones extremas de la población en la Franja, que ha llevado a las Naciones Unidas a calificar de hambruna y genocidio.

En el último tiempo, Netanyahu sumó más dichos tan duros como reprochables. "Jamás habrá un Estado Palestino", dijo y adelantó que si es necesario, extenderá los dominios o asentamientos y hasta anexión en Cisjordania.