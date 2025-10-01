En vivo Radio La Red
Trends
Horóscopo
Luna
ASTROLOGÍA

Horóscopo: arrancá octubre con Sextil Luna-Marte donde se enciende valentía y la pasión

El sextil Luna-Marte en el Horóscopo trae coraje, deseo y ganas de jugársela: mitad de semana con chispa. Mirá cómo se viene este octubre.

Sextil Luna-Marte: cuando la emoción se vuelve coraje. Foto: Ideogram, horóscopo.

Hay días que amanece todo tibio y otros que tienen ese fuego chiquito que te hace sonreír sin motivo. El sextil Luna-Marte de este miércoles cae en la segunda categoría: un empujoncito valiente para hacer eso que venías dudando.

Leé también Astrología: 3 signos bendecidos con fortuna y dinero antes de octubre 2025
astrologia: 3 signos bendecidos con fortuna y dinero antes de octubre 2025

No hablamos de grandes gestas épicas; a veces la valentía es mandar un mensaje sincero, presentarte a esa reunión con el corazón latiendo rápido o permitirte sentir deseo sin tanta culpa.

Horóscopo: ¿Y si el miedo se vuelve motor?

El combo Luna y Marte junta emoción y acción: no es sólo adrenalina, también hay ternura y cuidado. Es una invitación a animarte a moverte desde lo que sentís.

Si sentís cosquillas en la panza, no lo tapes: probablemente es el aviso de que hay algo nuevo por vivir.

image
Un miércoles con fuego en el pecho y planes que se animan a nacer. Foto: Sextil Luna-Marte, Ideogram, Horóscopo.

Pasión no es sólo romance

La energía no se limita al amor: puede ser ganas de arrancar un proyecto creativo, de limpiar el placard de una vez, de decirle a alguien “che, gracias por estar”. Es ese momento donde la emoción empuja en vez de trabar.

El sextil Luna-Marte trae la oportunidad de usar el deseo como impulso genuino, sin exagerar pero sin quedarse quieto.

LISTA DE SIGNOS

Aries: siente el pulso fuerte: ideal para lanzarse a algo que venía postergando.

Leo: se enciende el costado romántico; puede animarse a confesar lo que siente.

Piscis: aprovecha la ola creativa para expresarse, dibujar, escribir o cantar.

Sagitario: ganas de planear viajes o aventuras nuevas; buen día para decidir fechas.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se nota el sextil Luna-Marte en el ánimo diario?

Sí, da una sensación de energía renovada, más confianza y ganas de mover cosas.

¿Es buen momento para declarar sentimientos?

Re, el tránsito ayuda a animarse y poner palabras al deseo sin tanto miedo.

