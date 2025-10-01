Horóscopo: arrancá octubre con Sextil Luna-Marte donde se enciende valentía y la pasión

Hay días que amanece todo tibio y otros que tienen ese fuego chiquito que te hace sonreír sin motivo. El sextil Luna-Marte de este miércoles cae en la segunda categoría: un empujoncito valiente para hacer eso que venías dudando.
Sextil Luna-Marte: cuando la emoción se vuelve coraje. Foto: Ideogram, horóscopo.
No hablamos de grandes gestas épicas; a veces la valentía es mandar un mensaje sincero, presentarte a esa reunión con el corazón latiendo rápido o permitirte sentir deseo sin tanta culpa.
El combo Luna y Marte junta emoción y acción: no es sólo adrenalina, también hay ternura y cuidado. Es una invitación a animarte a moverte desde lo que sentís.
Si sentís cosquillas en la panza, no lo tapes: probablemente es el aviso de que hay algo nuevo por vivir.
La energía no se limita al amor: puede ser ganas de arrancar un proyecto creativo, de limpiar el placard de una vez, de decirle a alguien “che, gracias por estar”. Es ese momento donde la emoción empuja en vez de trabar.
El sextil Luna-Marte trae la oportunidad de usar el deseo como impulso genuino, sin exagerar pero sin quedarse quieto.
Aries: siente el pulso fuerte: ideal para lanzarse a algo que venía postergando.
Leo: se enciende el costado romántico; puede animarse a confesar lo que siente.
Piscis: aprovecha la ola creativa para expresarse, dibujar, escribir o cantar.
Sagitario: ganas de planear viajes o aventuras nuevas; buen día para decidir fechas.
¿Se nota el sextil Luna-Marte en el ánimo diario?
Sí, da una sensación de energía renovada, más confianza y ganas de mover cosas.
¿Es buen momento para declarar sentimientos?
Re, el tránsito ayuda a animarse y poner palabras al deseo sin tanto miedo.