Horóscopo: cómo prepararte para el viernes 10/10 más intenso del mes (Te vas a volver loco)

¿Viste cuando todo parece moverse al mismo tiempo? Bueno, eso es un sacudón cósmico. No viene a destruirte, sino a despertarte. Hay tránsitos que son suaves y te dejan pensar; y hay otros que te hacen actuar. Este jueves pertenece al segundo grupo.
El sacudón cósmico del horóscopo del mes llega para despertarte. Todo lo que se tambalea, te está reacomodando.
El sacudón cósmico no destruye: acomoda lo que estaba torcido. Foto: Horóscopo.
Puede traer noticias repentinas, revelaciones o decisiones que venías postergando. Lo imprevisible se vuelve protagonista. La buena noticia: no es para asustarse. Es energía de movimiento, de verdad, de autenticidad.
A veces lo que parece un caos es, en realidad, una alineación.
El sacudón cósmico puede hacerte perder algo que ya no era tuyo o abrirte puertas que no habías visto. No te resistas: cuando el cielo sacude, es porque el alma pide espacio.
Puede que tengas el cuerpo eléctrico, sueños raros o ganas de mandar todo al diablo. Normal. La energía uraniana de este tránsito mueve, despierta, sacude, pero también aclara.
Aries: noticias que te hacen actuar rápido. Confiá en tu instinto.
Libra: vínculos en revisión. Lo que no tiene equilibrio, cae solo.
Virgo: cambios inesperados en lo laboral. No todo se puede planificar.
Piscis: emociones intensas, necesidad de descanso.
Tauro: el cuerpo pide un reset. Escuchalo.
Escorpio: revelaciones. Todo lo que se oculta, sale a la luz.
El resto de los signos tampoco zafan: Géminis se replantea su ritmo, Cáncer revisa su entorno, Leo tiene un golpe de inspiración, Sagitario quiere romper rutinas, Capricornio siente cansancio pero también claridad, Acuario se encuentra con una versión más libre de sí.
¿Por qué todo parece tan acelerado?
Porque la energía uraniana mueve lo estancado. Se siente como electricidad en el aire.
¿Cómo me preparo para el sacudón?
Con calma, humor y flexibilidad. No trates de controlar el viento, ajustá las velas.
¿Qué signos están más afectados?
Aries, Libra, Virgo, Piscis, Tauro y Escorpio, pero todos sentimos el movimiento.