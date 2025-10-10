En vivo Radio La Red
Horóscopo: el planeta del poder podría cambiar tu destino amoroso este finde ¡Atento!

Con Plutón directo en juego, tu vida amorosa puede girar contra todo pronóstico en el horóscopo. Prepárate para lo profundo.

Plutón directo: el deseo profundo ya no puede seguir oculto. Foto: Horóscopo, ideogram.
Cuando Plutón está directo, las cosas que parecían estancadas pueden comenzar a moverse. Lo que estaba en pausa, vuelve con intensidad. Lo que creías superado, se cuela por los rincones del alma. En lo amoroso, esto puede significar que algo nuevo emerge con fuerza —o que una relación vieja revela grietas que imposibles de ignorar.

Este tránsito de Plutón directo no es suave: te confronta con tus límites, tus deseos verdaderos, tu miedo al abandono o al exceso. Te pide que juzgues menos y sientas más. Que te des cuenta de quién sos cuando no tenés máscaras. Que te atrevas a pedir lo que siempre callaste.

Podés sentir un imán poderoso hacia alguien: atracción, magnetismo, deseo. También puede reactivarse algo del pasado. Pero ojo: Plutón directo no anda con medias tintas. Todo lo que nace bajo esta energía tiene sello, huella. No se queda en la superficie.

En lo cotidiano, vas a notar detalles que te sacuden: miradas que pesan, silencios que dicen más de lo que se habla, gestos mínimos que encubren mucha tensión. Vas a querer ir al hueso, mostrar lo que sos o pedir una autenticidad que quizá evitaste.

Cuando Plutón está directo, el amor entra a lo bestia y pide verdad. Foto: Internet, horóscopo.

Horóscopo: ¿Y si el amor viene con crisis incluida?

Porque claro, con Plutón directo el fuego se mezcla con el temblor. Lo que amas puede volverse espejo de lo que temés. Y no siempre te vas a ver bonito/a en ese espejo. Pero también puede ser una oportunidad de sanación, de liberar ataduras o de exigir lo que siempre soñaste.

En lo íntimo, los deseos pueden agigantarse. Las fantasías se activan. Lo tabú se vuelve tentación. Pero también algo puede revelarse: lo que no querías ver de vos o del otro. Y ahí aparece la instancia de decidir: ¿te quedás con lo verdadero o te resignás a lo tibio?

Es probable que aparezcan discusiones que parecían dormidas, emociones que se desbordan sin aviso. ¡No te asustes! Es parte del proceso. Permitite llorar, gritar, dudar. Porque Plutón directo quiere que transformes desde lo profundo, no desde lo cómodo.

Cambio amoroso para estos signos ‍

  • Escorpio: cada latido se siente. La intensidad se vuelve cotidiano y lo que ignoraste va a cobrar presencia.

  • Piscis: reviven sueños que parecían lejanos. Amor espiritual que pide presencia real.

  • Aries: exigís autenticidad, no soportás superficialidades. Lo que no cierre, salta.

  • Cáncer: en casa y en lo emocional se revelan las zonas vulnerables. Amar te obliga a mirarte.

  • Libra: la balanza emocional pide ajuste: lo que das, lo que exigís, lo que callás.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Plutón directo en astrología?

Que ese planeta, que actúa desde lo profundo, deja de retrogradar y avanza con fuerza hacia adelante, activando procesos de cambio y revelación.

¿En qué áreas más allá del amor influye Plutón directo?

Identidad, poder personal, transformación interior, derrumbe de máscaras, relaciones intensas.

¿Cómo aprovechar positivamente este tránsito amoroso?

Escuchar sin juzgar, soltar lo que no sirve, pedir aquello que siempre ocultaste, aceptar que algo debe morir para que algo nuevo nazca.

