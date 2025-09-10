Horóscopo: la Luna entra en Tauro y pide calma este miércoles

¿Y si lo simple también es profundo?

El tránsito de la Luna por Tauro no busca glamour. Busca verdad. Esa que se siente cuando todo se aquieta y aparece la pregunta: “¿Qué necesito de verdad ahora?”.

image El silencio puede ser el abrazo más fuerte del día. Foto: Internet, Horóscopo.

Cómo impacta en algunos signos

Tauro: hoy sos protagonista, pero también espejo. Tu calma contagia, tu terquedad puede crispar. Elegí con qué quedarte.

Leo: las responsabilidades pesan, pero no todo es urgencia. Aprendé a delegar.

Escorpio: tu intensidad se topa con un muro de quietud. No es bloqueo, es pausa necesaria.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que la Luna esté en Tauro?

Es un tránsito que trae energía de estabilidad, búsqueda de placer simple y conexión con lo material y emocional básico.

¿Cómo aprovechar la Luna en Tauro?

Dando espacio al descanso, al disfrute sensorial (comida rica, contacto físico, música) y a ordenar lo cotidiano.