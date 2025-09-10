En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Horóscopo
ASTROLOGÍA

Horóscopo: la Luna entra en Tauro y pide calma este miércoles

La Luna en Tauro invita a bajar un cambio, ordenar lo cotidiano y soltar la ansiedad en el horóscopo. ¿Qué emociones despierta en vos?

Luna en Tauro: la calma también es revolución interna. Foto: Ideogram

Luna en Tauro: la calma también es revolución interna. Foto: Ideogram, horóscopo.

La semana venía con cierta intensidad y hoy, miércoles 10 de septiembre, la Luna en Tauro nos regala un respiro. Como si el cielo nos pusiera un freno de mano suavecito, de esos que no cortan el ritmo pero sí invitan a mirar alrededor.

Leé también Luna en Aries y Saturno en Piscis marcan el día: ¿Qué pasa hoy en la astrología?
Eclipse lunar en Piscis: la marea emocional pide entrega.”: Foto: Ideogram.

¿Hace cuánto que no disfrutás de algo simple, como un café en silencio o un abrazo largo? Tauro es la energía que nos recuerda que lo básico también sostiene. Y que, muchas veces, no hace falta hacer tanto para sentirnos en casa.

Horóscopo: No todo lo que calma es aburrido

La ansiedad de estos días puede tentarnos a llenar la agenda, a tapar el vacío con ruido. Pero Tauro propone lo contrario: menos palabras, más cuerpo; menos apuro, más presencia.

Quizás descubras que cocinar lento, ordenar tu espacio o simplemente dormir una siesta tiene un efecto más sanador que cien pendientes tachados de la lista.

¿Y si lo simple también es profundo?

El tránsito de la Luna por Tauro no busca glamour. Busca verdad. Esa que se siente cuando todo se aquieta y aparece la pregunta: “¿Qué necesito de verdad ahora?”.

image
El silencio puede ser el abrazo m&aacute;s fuerte del d&iacute;a. Foto: Internet, Hor&oacute;scopo.

El silencio puede ser el abrazo más fuerte del día. Foto: Internet, Horóscopo.

Cómo impacta en algunos signos

  • Tauro: hoy sos protagonista, pero también espejo. Tu calma contagia, tu terquedad puede crispar. Elegí con qué quedarte.

  • Leo: las responsabilidades pesan, pero no todo es urgencia. Aprendé a delegar.

  • Escorpio: tu intensidad se topa con un muro de quietud. No es bloqueo, es pausa necesaria.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que la Luna esté en Tauro?

Es un tránsito que trae energía de estabilidad, búsqueda de placer simple y conexión con lo material y emocional básico.

¿Cómo aprovechar la Luna en Tauro?

Dando espacio al descanso, al disfrute sensorial (comida rica, contacto físico, música) y a ordenar lo cotidiano.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Horóscopo
Notas relacionadas
Astrología: qué significa el portal 9/9 y cómo aprovechar su energía mágica este 9 de septiembre
Rituales del 9/9 según la astrología: cómo activar el portal energético para atraer prosperidad
Astrología: cómo aprovechar la iniciativa que trae la Luna en Aries

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar