Ángela Torres arremetió contra Rusherking tras su descargo y la guerra entre ellos no cesa: "El tiene su..."

Qué dijo Rusherking en su duro descargo contra Ángela Torres

Ángela Torres y Rusherking se separaron a mediados de junio, tras atravesar una fuerte crisis en un noviazgo que, con idas y vueltas, duró alrededor de un año.

Recientemente, en declaraciones para el programa de streaming Nadie dice nada (Luzu TV), la cantante criticó duramente a su ex. Contó que quedó muy mal económicamente al intentar mantener el ritmo de vida del cantante y reveló escandalosos detalles sobre la relación.

"A mí me pasó que el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él", lanzó picante Ángela durante una charla con Nico Occhiato y el equipo, donde también trabaja como panelista.

Y agregó: "Entonces yo vivía fingiendo que yo era millonaria como él. Medio que me copiaba y hacía los mismos gastos que él y quedé seca. Me separé y quedé seca".

“Yo siempre fui muy independiente, siempre me mantuve sola desde muy chiquita y no estoy acostumbrada a pedir plata para pagar algo, siempre soy yo la que paga”, comentó la cantante, quien viajó al exterior con su ex a varios destinos, como Tokio, Japón.

Tras leer ese contundente palito de su ex novia, el joven recurrió a su cuenta en X. Aunque suele mantener un perfil bajo respecto a sus relaciones sentimentales, decidió responder y explicó los motivos de su descargo.

"Hasta acá me guardé mi opinión… pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quien fue el que nunca dijo nada y guardó respeto", comentó el cantante nacido en Santiago del Estero.

Antes de seguir mirando el partido de la Selección Argentina frente a Venezuela por las Eliminatorias, agregó con contundencia: "No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito… Estoy bastante tranquilo, feliz y alejado de querer exponer mi vida. Me voy a armar un Fernet y a ver el partido jeje".