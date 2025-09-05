Ángela Torres arremetió contra Rusherking tras su descargo y la guerra entre ellos no cesa: "El tiene su..."

Tras el inesperado revuelo en Luzu TV por los comentarios de Ángela Torres sobre Rusherking, y la respuesta que dio el cantante en X, la actriz decidió aclarar sus dichos.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Ángela Torres volvió a hablar en los medios y, además de aclarar sus dichos contra Rusherking, dejó entrever varias cuestiones a través de sus gestos y el tono de sus palabras.
Tras el inesperado revuelo en Luzu TV por los comentarios de Ángela Torres sobre Rusherking, y la respuesta que dio el cantante en X, la actriz decidió aclarar sus dichos.
En diálogo con distintos medios, Torres intentó bajarle el tono a la polémica y remarcó que sus palabras no estaban dirigidas contra su expareja. "Son chistecitos del aire", afirmó. Luego explicó de dónde venía la mano de la cuestión: "En el programa estábamos hablando de cómo cuidar la economía. Hablé de mí, dije yo que me patinaba la guita flasheando que tenía un ingreso que no tenía".
Cuando le preguntaron por la reacción de su ex, quien en X la acusó de "pasearse por mil programas", fue contundente: "Debe ser su percepción". Y agregó: "No tengo ganas de andar diciéndole cómo son las cosas para mí. Él tiene su percepción y yo la mía".
Sobre el final de la relación, primero titubeó y luego respondió que no habían terminado mal. También se refirió a la sorpresa que generó la ruptura después de darse una segunda oportunidad: "Se terminó el amor, de un día para el otro". Finalmente, frente a las versiones que la acusaban de haber tratado al joven de “rata”, fue categórica: "No era la intención para nada".
Ángela Torres y Rusherking se separaron a mediados de junio, tras atravesar una fuerte crisis en un noviazgo que, con idas y vueltas, duró alrededor de un año.
Recientemente, en declaraciones para el programa de streaming Nadie dice nada (Luzu TV), la cantante criticó duramente a su ex. Contó que quedó muy mal económicamente al intentar mantener el ritmo de vida del cantante y reveló escandalosos detalles sobre la relación.
"A mí me pasó que el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él", lanzó picante Ángela durante una charla con Nico Occhiato y el equipo, donde también trabaja como panelista.
Y agregó: "Entonces yo vivía fingiendo que yo era millonaria como él. Medio que me copiaba y hacía los mismos gastos que él y quedé seca. Me separé y quedé seca".
“Yo siempre fui muy independiente, siempre me mantuve sola desde muy chiquita y no estoy acostumbrada a pedir plata para pagar algo, siempre soy yo la que paga”, comentó la cantante, quien viajó al exterior con su ex a varios destinos, como Tokio, Japón.
Tras leer ese contundente palito de su ex novia, el joven recurrió a su cuenta en X. Aunque suele mantener un perfil bajo respecto a sus relaciones sentimentales, decidió responder y explicó los motivos de su descargo.
"Hasta acá me guardé mi opinión… pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quien fue el que nunca dijo nada y guardó respeto", comentó el cantante nacido en Santiago del Estero.
Antes de seguir mirando el partido de la Selección Argentina frente a Venezuela por las Eliminatorias, agregó con contundencia: "No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito… Estoy bastante tranquilo, feliz y alejado de querer exponer mi vida. Me voy a armar un Fernet y a ver el partido jeje".