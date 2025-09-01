En vivo Radio La Red
Horóscopo
ASTROLOGÍA

Horóscopo de septiembre: ¿Cómo va a afectar este mes a todos los signos del zodíaco?

Septiembre llega con Saturno retrógrado, Luna llena y eclipse en Piscis. Te contamos todo, signo por signo, y qué energía trae este mes en el horóscopo.

Predicciones de septiembre 2025: el eclipse en Piscis marca un cierre profundo y abre espacio para nuevos comienzos. Foto: Internet

El mes arranca cargado de tránsitos en el horóscopo: Saturno retrógrado en Piscis, Urano retrógrado en Géminis, Marte en Libra y, como broche emocional, una Luna llena con eclipse en Piscis. Suena intenso, y lo es, pero no para entrar en pánico: estos movimientos traen una invitación a bajar un cambio, revisar y soltar.

La energía de septiembre se siente como cuando guardás ropa vieja en un placard y un día decidís abrirlo: aparecen recuerdos, nostalgias, cosas que ya no te quedan, pero también espacio para lo nuevo. Saturno en Piscis remueve lo emocional profundo, mientras Mercurio en Virgo trae claridad para ordenar lo cotidiano.

¿Y si septiembre no es para correr, sino para observar?

Muchos llegan a septiembre con ganas de empezar de cero, pero el cielo tiene otro plan: más calma, menos prisa. La clave está en escuchar el propio ritmo y no forzar procesos. Marte en Libra activa los vínculos y pone el foco en la manera en que compartimos la energía: ¿doy demasiado?, ¿me callo lo que siento?, ¿me enojo por lo que no digo?

Por eso, este mes es ideal para hablar claro, ordenar cuentas pendientes, y sobre todo, animarse a sostener con paciencia lo que vale la pena.

Horóscopo septiembre 2025: cada signo del zodiaco enfrenta el desafío de soltar lo que pesa para dejar entrar lo que vale. Foto: Internet.

Predicciones de septiembre signo por signo:

Aries

La ansiedad puede ser tu enemiga este mes. Querés resultados rápidos, pero Saturno retrógrado te dice: aflojá. Paciencia, Aries: los frutos llegan, pero no a las corridas. Marte en Libra te empuja a revisar cómo te vinculás: menos pelea, más escucha. Consejo: entrená la calma, te va a servir más que el impulso.

Tauro

La Luna en Capricornio te da un empujón extra de disciplina. Septiembre es ideal para ordenar proyectos, rutinas y hasta finanzas. Vas a sentir que tu constancia vale oro. Eso sí: no te encapriches si algo cambia de rumbo. Consejo: disfrutá el proceso, no sólo el resultado.

Géminis

Urano retrógrado en tu signo es como un torbellino en la cabeza. Ideas nuevas, planes inesperados y un poco de nerviosismo. Pero ahí también hay oro creativo. Canalizá esa revolución mental en proyectos concretos. Consejo: escribí, hacé listas, compartí lo que pensás.

Cáncer

El eclipse en Piscis toca tu fibra más íntima. Pueden aparecer cierres familiares, mudanzas emocionales o conversaciones incómodas. Llorar, recordar y sanar son parte del viaje. Consejo: no te culpes por sentir demasiado; tu sensibilidad es tu brújula.

Leo

Septiembre te pide elegir bien dónde brillar. No todo merece tu fuego. Evitá gastar energía en dramas ajenos y cuidá tu creatividad como un tesoro. Consejo: reservá tiempo para vos, aunque el resto del mundo te reclame.

Virgo

Con Mercurio en tu signo, este es tu mes estelar. Tenés claridad mental, organización y poder para poner las cosas en orden. Es un gran momento para hacer pedidos, firmar acuerdos o plantear tus límites. Consejo: no postergues lo que tu corazón pide; el tiempo es ahora.

Libra

Marte en tu signo te da energía extra, pero también riesgo de discusiones. Cuidado con querer agradar y terminar agotado. Usá esa fuerza para proyectos creativos o actividades físicas. Consejo: no te olvides de vos mientras intentás cuidar a todos.

Escorpio

Saturno retrógrado te hace mirar para atrás. Viejas lecciones, vínculos que pesan o recuerdos que vuelven. Puede doler, sí, pero también te fortalece. Este mes tu resiliencia brilla. Consejo: no escondas lo que sentís, transformalo en motor.

Sagitario

Tu foco estará en el hogar y las raíces emocionales. Puede haber mudanzas, charlas familiares o cambios internos. No quieras correr: lo esencial es soltar lo que ya no sostiene tu presente. Consejo: armá espacios que te hagan sentir en casa, adentro y afuera.

Capricornio

La Luna en tu signo te regala disciplina y claridad. Septiembre es ideal para darle forma concreta a proyectos que venías soñando. Sos de los que saben esperar, y este mes el cielo te premia. Consejo: confiá en tus procesos, aunque sean lentos.

Acuario

Las ideas abundan, pero la tarea es bajarlas a tierra. Buscá equipo, compartí, pedí ayuda. Septiembre te muestra que no todo se construye en soledad. Consejo: no te guardes lo que pensás, tu visión puede inspirar a otros.

Piscis

Este es tu mes bisagra. Saturno retrógrado y el eclipse en tu signo te mueven de raíz. Cierres, lágrimas y también renacimientos. Vas a sentir que algo termina, pero lo que nace después tiene más fuerza. Consejo: no temas soltar, lo nuevo necesita espacio.

Preguntas frecuentes

¿Qué tránsitos astrológicos marcan septiembre 2025?

Saturno retrógrado en Piscis, Urano retrógrado en Géminis, Marte en Libra y un eclipse lunar en Piscis.

¿Qué signos sentirán más intensidad este mes?

Piscis, Virgo, Géminis y Sagitario, aunque todos los signos tendrán aprendizajes importantes.

¿Es buen mes para iniciar proyectos nuevos?

Sí, pero con paciencia: septiembre es para sembrar y ordenar, no para lanzarse sin plan.

Septiembre no es un mes de arranques impulsivos, sino de procesos conscientes. El cielo nos pide paciencia, honestidad y cuidado con lo que elegimos sostener. Cada signo lo vivirá a su manera, pero todos compartimos la misma invitación: soltar lo que pesa para dejar entrar lo que vale.

