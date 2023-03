Impresionante de Netflix: dura poco más de 2 horas y está en el top de las más vistas

Con una duración de 2 horas y 18 minutos, "El diablo a todas horas" narra la historia de un joven que lucha por proteger a su familia en un pueblo corrupto y depravado.

Netflix: de qué trata la película El diablo a todas horas

La sinopsis oficial de Netflix describe la producción como "una historia gótica de personajes siniestros", que mantendrá a los espectadores pegados al sillón.

Desde su lanzamiento, "El diablo a todas horas" se ha convertido en una de las producciones más vistas en Netflix, atrayendo a una gran cantidad de espectadores que buscan emociones fuertes y un buen guion. Si aún no has visto esta película, no te la pierdas.