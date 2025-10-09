Joaquín Furriel arrasa en Netflix con la película argentina que vuelve a ser furor

El personaje de Joaquín Furriel, el investigador, lidera el caso con un estilo particular que combina autoridad y sensibilidad. Su relación profesional y personal con Pipa introduce una tensión constante que atraviesa toda la trama. Cada escena revela una nueva capa de complejidad en los vínculos entre los protagonistas, mientras las pistas apuntan hacia diferentes direcciones.

La corazonada Netflix 2

La trilogía con Luisana Lopilato en Netflix

Aunque muchos espectadores creen que se trata de un estreno reciente, La corazonada es en realidad una precuela de Perdida (2018), también protagonizada por Luisana Lopilato y basada en una novela de Florencia Etcheves. Su estructura narrativa y su tono oscuro la convirtieron, en su momento, en una de las producciones más ambiciosas del cine policial argentino.

El renacer del interés por esta película demuestra cómo las plataformas digitales están permitiendo que obras nacionales recuperen visibilidad y nuevas audiencias. En cuestión de días, La corazonada volvió a ingresar en el Top 10 global de Netflix, superando incluso a producciones internacionales de gran presupuesto.

La corazonada Netflix 3

Joaquín Furriel arrasa en Netflix con "La corazonada"

La interpretación de Joaquín Furriel en el rol del investigador ha sido uno de los puntos más elogiados por los espectadores. Su manera de construir un personaje cargado de matices emocionales, que combina dureza y vulnerabilidad, muestra por qué Furriel brilla en Netflix y se consolida como una de las figuras más respetadas del cine argentino contemporáneo.

El actor ya había demostrado su versatilidad en trabajos anteriores, pero en La corazonada logra una conexión profunda con el público, que percibe su entrega total en cada escena.

La corazonada Netflix 4

El elenco de la película con Furriel y Lopilato

Luisana Lopilato

Joaquín Furriel

Rafael Ferro

Maite Lanata

Juan Manuel Guilera

Abel Ayala

Sebastián Mogordoy

Delfina Chaves

Marita Ballesteros

Miriam Odorico

El impacto en Netflix y el fenómeno del reestreno

La reapertura del interés por La corazonada en Netflix generó una oleada de comentarios en redes sociales. Los usuarios destacaron la calidad cinematográfica, la intensidad de las actuaciones y el nivel de producción que rivaliza con cualquier thriller internacional. Muchos, incluso, pidieron una nueva entrega que continúe la saga de Pipa.

La corazonada Netflix 5

Este fenómeno confirma una tendencia creciente: las producciones argentinas que, años después de su estreno, vuelven a tener una segunda vida en el streaming, demostrando que la calidad narrativa sigue siendo el principal motor del éxito.

Netflix, por su parte, continúa apostando por contenidos locales que conectan emocionalmente con los espectadores de todo el continente. Y con La corazonada, ha logrado un nuevo hito en su catálogo latinoamericano.

