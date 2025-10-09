En vivo Radio La Red
Joaquín Furriel
Netflix
CINE NACIONAL

Joaquín Furriel arrasa en Netflix con la película argentina que vuelve a ser furor

Netflix y Joaquín Furriel deslumbran con una película argentina que volvió a conquistar al público años después de su estreno original. El inesperado fenómeno.

Joaquín Furriel arrasa en Netflix con la película argentina que vuelve a ser furor. (Foto: Archivo)

Joaquín Furriel arrasa en Netflix y lo hace acompañado por un elenco de lujo que confirma el poder del cine argentino en las plataformas de streaming. Junto a Luisana Lopilato y Rafael Ferro, el reconocido actor protagoniza una historia donde el misterio, la intriga y la emoción se combinan. La película se posicionó entre las más vistas del catálogo y volvió a despertar el interés por el thriller nacional.

Netflix ha vuelto a conquistar al público local con "La corazonada" (2020), una producción nacional que, pese a haberse estrenado hace algunos años, hoy se ubica entre las más comentadas y reproducidas en la plataforma. Con actuaciones sobresalientes, una dirección impecable y una trama cargada de secretos, esta historia se convirtió en el nuevo fenómeno argentino del streaming.

De qué trata "La corazonada" en Netflix

El eje de la historia gira en torno a una joven agente de policía que se une a la División de Homicidios para resolver un caso tan oscuro como personal. A medida que la investigación avanza, el espectador se ve envuelto en una red de corrupción, engaños y dilemas morales que exponen los límites de cada personaje.

La corazonada Netflix 1

Luisana Lopilato encarna a Pipa, una agente decidida a descubrir la verdad detrás del asesinato de Gloriana, interpretada por Delfina Chaves. La joven, de apenas 19 años, aparece muerta en su cama y, desde ese momento, todo el entorno se convierte en sospechoso: su compañera de vivienda, su familia y hasta su propio novio.

El personaje de Joaquín Furriel, el investigador, lidera el caso con un estilo particular que combina autoridad y sensibilidad. Su relación profesional y personal con Pipa introduce una tensión constante que atraviesa toda la trama. Cada escena revela una nueva capa de complejidad en los vínculos entre los protagonistas, mientras las pistas apuntan hacia diferentes direcciones.

La corazonada Netflix 2

La trilogía con Luisana Lopilato en Netflix

Aunque muchos espectadores creen que se trata de un estreno reciente, La corazonada es en realidad una precuela de Perdida (2018), también protagonizada por Luisana Lopilato y basada en una novela de Florencia Etcheves. Su estructura narrativa y su tono oscuro la convirtieron, en su momento, en una de las producciones más ambiciosas del cine policial argentino.

El renacer del interés por esta película demuestra cómo las plataformas digitales están permitiendo que obras nacionales recuperen visibilidad y nuevas audiencias. En cuestión de días, La corazonada volvió a ingresar en el Top 10 global de Netflix, superando incluso a producciones internacionales de gran presupuesto.

La corazonada Netflix 3

Joaquín Furriel arrasa en Netflix con "La corazonada"

La interpretación de Joaquín Furriel en el rol del investigador ha sido uno de los puntos más elogiados por los espectadores. Su manera de construir un personaje cargado de matices emocionales, que combina dureza y vulnerabilidad, muestra por qué Furriel brilla en Netflix y se consolida como una de las figuras más respetadas del cine argentino contemporáneo.

El actor ya había demostrado su versatilidad en trabajos anteriores, pero en La corazonada logra una conexión profunda con el público, que percibe su entrega total en cada escena.

La corazonada Netflix 4

El elenco de la película con Furriel y Lopilato

  • Luisana Lopilato
  • Joaquín Furriel
  • Rafael Ferro
  • Maite Lanata
  • Juan Manuel Guilera
  • Abel Ayala
  • Sebastián Mogordoy
  • Delfina Chaves
  • Marita Ballesteros
  • Miriam Odorico

El impacto en Netflix y el fenómeno del reestreno

La reapertura del interés por La corazonada en Netflix generó una oleada de comentarios en redes sociales. Los usuarios destacaron la calidad cinematográfica, la intensidad de las actuaciones y el nivel de producción que rivaliza con cualquier thriller internacional. Muchos, incluso, pidieron una nueva entrega que continúe la saga de Pipa.

La corazonada Netflix 5

Este fenómeno confirma una tendencia creciente: las producciones argentinas que, años después de su estreno, vuelven a tener una segunda vida en el streaming, demostrando que la calidad narrativa sigue siendo el principal motor del éxito.

Netflix, por su parte, continúa apostando por contenidos locales que conectan emocionalmente con los espectadores de todo el continente. Y con La corazonada, ha logrado un nuevo hito en su catálogo latinoamericano.

Tráiler de "La corazonada" en Netflix

Embed

