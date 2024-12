José Coronado arrasa en Netflix con la serie española más vista en la plataforma.

De qué trata la serie "Entrevías"

La serie que ha conquistado al público internacional se llama Entrevías, una narrativa intensa y cargada de matices humanos. La historia gira en torno a Tirso Abantos, interpretado por José Coronado, un exmilitar rígido, disciplinado y con principios claros. Tirso ve su vida completamente trastornada cuando debe hacerse cargo de su nieta adolescente, Irene, interpretada por Nona Sobo, quien crece en un barrio peligroso lleno de desafíos.

El choque generacional entre ellos no tarda en hacerse evidente, especialmente porque Irene trae consigo una serie de problemas y malas influencias que enredan aún más su ya complicada convivencia. Lo que empieza como una relación tirante y llena de conflictos poco a poco se transforma en una conexión única y profundamente humana.

Uno de los elementos más atrapantes de Entrevías es cómo Tirso Abantos, quien parece ser el último en buscar conflictos, se convierte en un héroe accidental. La necesidad de proteger a su nieta lo lleva a enfrentarse a pandillas, narcotraficantes y las dinámicas opresivas que dominan el barrio. La transformación de Tirso no es solo física, sino también emocional: el exmilitar no solo aprende a lidiar con la compleja realidad de su nieta, sino también con sus propios demonios internos.

El entorno hostil del barrio se convierte en un personaje más dentro de la historia. Las calles dominadas por el crimen y la violencia se muestran de una manera cruda y sin adornos, funcionando como un espejo de los problemas sociales actuales. Este enfoque realista es uno de los aspectos que ha hecho que la serie se destaque.

Personajes secundarios que roban escenas

Si bien el protagonismo recae en la dinámica entre Tirso e Irene, los personajes secundarios enriquecen de forma notable la narrativa de Entrevías. Uno de los más destacados es Ezequiel, un policía corrupto interpretado por Luis Zahera, quien brilla por su complejidad y carisma.

Ezequiel no es el típico antagonista: su humor ácido y su habilidad para manipular cada situación lo convierten en un personaje ambiguo, capaz de actuar tanto como villano como aliado inesperado. Su relación con Tirso está cargada de tensiones, pero también de momentos en los que sus caminos convergen por un bien mayor.

El éxito global de Entrevías en Netflix

Desde su estreno, Entrevías no ha dejado de sumar seguidores, convirtiéndose en una de las series más vistas de Netflix y reafirmando el impacto de las producciones de habla no inglesa en el mercado global. La actuación de José Coronado, junto con un elenco sólido y una trama que no da respiro, han sido clave para este éxito.

El furor por esta serie deja claro que las historias bien contadas trascienden fronteras e idiomas. Con una narrativa que combina la acción, el drama familiar y un trasfondo social relevante, Entrevías ha consolidado su lugar como una de las producciones más importantes del catálogo de Netflix.