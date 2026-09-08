Costa fue internada de urgencia y pasó por terapia intensiva: "Una bacteria se fue a la sangre"

Costa atravesó un delicado cuadro de salud que generó preocupación en su entorno. La artista y panelista de Cortá por Lozano debió ser internada luego de sufrir una infección por neumococo y llegó a permanecer en terapia intensiva.
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En diálogo con PrimiciasYa, Costa contó que sufrió una infección por neumococo que llegó al torrente sanguíneo y derivó en un delicado cuadro de salud.
Costa atravesó un delicado cuadro de salud que generó preocupación en su entorno. La artista y panelista de Cortá por Lozano debió ser internada luego de sufrir una infección por neumococo y llegó a permanecer en terapia intensiva.
En diálogo con PrimiciasYa.com, Costa contó detalles de lo ocurrido y llevó tranquilidad sobre su estado actual. “Ahora estoy mucho mejor. Una bacteria, neumococo, se fue a la sangre y se hizo una infección”, explicó desde la internación.
Según relató, el cuadro requirió cuidados intensivos y posteriormente pudo ser trasladada a una habitación común gracias a su evolución favorable.
“Muy bien atendida en el Medicus, son geniales”, destacó Costa sobre la atención recibida durante estos días.
La información sobre su internación también había sido difundida en las redes sociales, donde se indicó que el cuadro se habría complicado tras el paso de la bacteria al torrente sanguíneo y que había requerido su ingreso a terapia intensiva.
La buena noticia es que la artista presentó una evolución favorable. Luego de atravesar el momento más delicado y permanecer en terapia intensiva, Costa se encuentra estable y continúa su recuperación en una habitación común.
Desde allí, pudo conversar con PrimiciasYa y transmitir tranquilidad sobre su presente, mientras permanece bajo seguimiento médico y continúa con el tratamiento correspondiente.