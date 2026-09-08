Costa fue internada de urgencia y pasó por terapia intensiva: "Una bacteria se fue a la sangre"

La información sobre su internación también había sido difundida en las redes sociales, donde se indicó que el cuadro se habría complicado tras el paso de la bacteria al torrente sanguíneo y que había requerido su ingreso a terapia intensiva.

Cómo se encuentra Costa tras pasar por terapia intensiva

La buena noticia es que la artista presentó una evolución favorable. Luego de atravesar el momento más delicado y permanecer en terapia intensiva, Costa se encuentra estable y continúa su recuperación en una habitación común.

Desde allí, pudo conversar con PrimiciasYa y transmitir tranquilidad sobre su presente, mientras permanece bajo seguimiento médico y continúa con el tratamiento correspondiente.