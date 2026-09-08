A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EXCLUSIVO | PRIMICIASYA

Costa fue internada de urgencia y pasó por terapia intensiva: "Una bacteria se fue a la sangre"

En diálogo con PrimiciasYa, Costa contó que sufrió una infección por neumococo que llegó al torrente sanguíneo y derivó en un delicado cuadro de salud.

A24.com | Juan Pablo Godino
por Juan Pablo Godino | 8 sept 2026, 14:25
Banner seguínos en google Primicias Ya
Costa fue internada de urgencia y pasó por terapia intensiva: Una bacteria se fue a la sangre

Costa fue internada de urgencia y pasó por terapia intensiva: "Una bacteria se fue a la sangre"

Costa fue internada de urgencia y pasó por terapia intensiva: Una bacteria se fue a la sangre

Costa fue internada de urgencia y pasó por terapia intensiva: "Una bacteria se fue a la sangre"

Costa atravesó un delicado cuadro de salud que generó preocupación en su entorno. La artista y panelista de Cortá por Lozano debió ser internada luego de sufrir una infección por neumococo y llegó a permanecer en terapia intensiva.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Costa contó detalles de lo ocurrido y llevó tranquilidad sobre su estado actual. “Ahora estoy mucho mejor. Una bacteria, neumococo, se fue a la sangre y se hizo una infección”, explicó desde la internación.

Leé también

Fuertes rumores de amorío entre Romina Uhrig y un famoso producción: la reacción de la ex Gran Hermano

Fuertes rumores de amorío entre Romina Uhrig y un famoso producción: la reacción de la ex Gran Hermano

Según relató, el cuadro requirió cuidados intensivos y posteriormente pudo ser trasladada a una habitación común gracias a su evolución favorable.

“Muy bien atendida en el Medicus, son geniales”, destacó Costa sobre la atención recibida durante estos días.

La información sobre su internación también había sido difundida en las redes sociales, donde se indicó que el cuadro se habría complicado tras el paso de la bacteria al torrente sanguíneo y que había requerido su ingreso a terapia intensiva.

Cómo se encuentra Costa tras pasar por terapia intensiva

La buena noticia es que la artista presentó una evolución favorable. Luego de atravesar el momento más delicado y permanecer en terapia intensiva, Costa se encuentra estable y continúa su recuperación en una habitación común.

Desde allí, pudo conversar con PrimiciasYa y transmitir tranquilidad sobre su presente, mientras permanece bajo seguimiento médico y continúa con el tratamiento correspondiente.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Costa

Lo más visto