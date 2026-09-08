La dolorosa imagen con la que Pampita recordó a su hija Blanca Vicuña, a 14 años de su muerte

El año pasado, por ejemplo, Pampita había elegido una imagen especialmente tierna para homenajear a Blanca. En aquella oportunidad, publicó una fotografía en la que se la veía sosteniendo a su hija cuando era bebé y decidió acompañarla únicamente con un corazón blanco.

En tanto, Benjamín Vicuña también volvió a recordar públicamente a su hija en este aniversario. El actor suele expresar sus sentimientos a través de extensos y conmovedores textos y, una vez más, eligió las redes sociales para compartir una profunda reflexión sobre la ausencia de Blanca.

Junto a una fotografía con la pequeña, el actor habló del dolor que permanece con el paso del tiempo y de la importancia de mantener presente su memoria junto a sus hermanos. “Otro septiembre que espera la primavera”, escribió al comienzo de su publicación.

Blanca Vicuña murió el 8 de septiembre de 2012, a los seis años, luego de permanecer internada en una clínica de Santiago de Chile. Desde entonces, esta fecha quedó marcada para Pampita, Benjamín Vicuña y toda su familia como una jornada de recuerdo y homenaje.

A 14 años de aquella dolorosa pérdida, los gestos de sus padres vuelven a reflejar la manera en que mantienen presente a Blanca, especialmente en una fecha que, año tras año, vuelve a movilizar profundamente a toda la familia.

Qué dice el mensaje que Benjamín Vicuña le dedicó a Blanca a 14 años de su muerte

"Acá estamos. Otro septiembre que espera la primavera. Despierto y el cuerpo duele, dicen que es lo que nos alerta que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos. Pienso, es 8 y se repite como un infinito trágico y bello. Bello porque estás ahí, en ese infinito y en el pensamiento", dice el primer párrafo de la carta abierta que Benjamín Vicuña le escribió a corazón abierto a su primera y eterna hija.

Al tiempo que continuó: "Blanca, mi niña que quería volar, hoy guardo algunas fotos para darle lugar a las flores de la primavera que vendrán y necesitan mi luz. Magnolias crecen en mi jardín", dejando en claro que en su otra hija mujer su primogénita está siempre presente.

"Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan de ti y vuelvo a contar una mil veces quién eras y cómo eras. Hablo de tu mirada, de cómo les decías a los caballos, de tus palabras justas. Por momentos siento que se repiten las anécdotas, pero no se acaban las ganas de recordarte y honrar tu legado. Porque fuiste un pequeño milagro, porque iluminaste corazones y despertaste conciencias, porque me enseñaste que la muerte es un instante, que la noche pasa y la vida sigue. Que incluso la ausencia es parte de la vida", expresó desgarrado.

Y sumó: "Amar y aceptar el silencio y su misterio. Amar el cielo y las preguntas que caen como cuchillos en medio de la noche. Gozar la mañana, los pájaros, la risa y el café", para concluir: "Hoy vuelve septiembre. Acá estamos honrando la vida, diciendo tu nombre una y mil veces como conjuros ante el olvido. Esperando caminar juntos por el desierto florido".