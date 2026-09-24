Fenómeno mundial en Netflix: la nueva serie que acaba de estrenarse y es la más vista

La historia real detrás de la serie de Lizzie Borden

Lizzie Borden quedó marcada por un caso ocurrido en Massachusetts a finales del siglo XIX. La historia adquirió una enorme repercusión debido a la brutalidad de los asesinatos y, especialmente, por las dudas que rodearon a la investigación y al posterior proceso judicial.

La serie toma ese episodio como punto de partida y construye una narración alrededor de la protagonista. La ficción muestra a una Lizzie Borden que vive en un entorno familiar complejo, dominado por los conflictos y las tensiones que existen dentro de su propia casa.

En la producción, Ella Beatty interpreta a Lizzie, mientras que Rebecca Hall da vida a Abby, su madrastra. El padre de la familia, Andrew Borden, está interpretado por Charlie Hunnam, actor que ya había participado en la antología durante la temporada anterior.

La historia también incorpora a Bridget Sullivan, interpretada por Vicky Krieps. La llegada de este personaje a la familia funciona como uno de los elementos que la serie utiliza para desarrollar la transformación de Lizzie y conducir la trama hacia los acontecimientos criminales que terminarán definiendo su historia.

De esta manera, la producción no se limita a reconstruir los asesinatos. También busca mostrar el contexto familiar y social en el que se encontraba la protagonista antes de que su nombre pasara a formar parte de la crónica negra estadounidense.

Ocho episodios para descubrir el caso en Netflix

La nueva entrega está compuesta por ocho episodios, una duración que permite desarrollar el caso desde diferentes perspectivas y avanzar progresivamente hacia los acontecimientos centrales.

La historia comienza presentando a Lizzie y su entorno familiar en Massachusetts. A partir de allí, la llegada de Bridget Sullivan introduce nuevas tensiones y modifica la dinámica de la casa.

La producción utiliza ese escenario para reconstruir la historia de una mujer que terminó convertida en uno de los nombres más conocidos de la crónica negra estadounidense.

Para quienes disfrutan de las historias basadas en hechos reales, el atractivo está precisamente en esa combinación de acontecimientos históricos y dramatización televisiva.

Netflix vuelve a apostar por los crímenes reales

El éxito inicial de Monstruo: La historia de Lizzie Borden también confirma el interés que continúa generando el género del crimen real en las plataformas de streaming.

La antología de Ryan Murphy e Ian Brennan construyó su identidad alrededor de historias protagonizadas por personajes reales relacionados con algunos de los casos criminales más conocidos de Estados Unidos.

La fórmula se repite ahora con Lizzie Borden: un personaje reconocible, un caso histórico rodeado de preguntas y una reconstrucción dramática pensada para una audiencia internacional.

La combinación entre un caso real conocido, una protagonista convertida en figura de la cultura popular y una temporada de solo ocho episodios terminó generando un fuerte interés desde los primeros días de disponibilidad.

Avance oficial de Monstruo: La historia de Lizzie Borden en Netflix