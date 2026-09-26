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La felicidad de Jimena Barón con su hijo Momo por un título obtenido: "Mi campeón toda la vida"

La actriz y cantante Jimena Barón conmovió con un extenso mensaje dedicado a su hijo Morrison, poco antes de que trascendiera el delicado momento de salud que atraviesa su papá, Daniel Osvaldo. Mirá.

26 sept 2026, 11:26
La felicidad de Jimena Barón con su hijo Momo por un título obtenido: Mi campeón toda la vida

La felicidad de Jimena Barón con su hijo Momo por un título obtenido: "Mi campeón toda la vida"

La felicidad de Jimena Barón con su hijo Momo por un título obtenido: Mi campeón toda la vida

La felicidad de Jimena Barón con su hijo Momo por un título obtenido: "Mi campeón toda la vida"

Una publicación cargada de emoción terminó tomando otro significado horas después. Jimena Barón compartió este viernes un profundo mensaje dedicado a su hijo Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, mientras el adolescente atraviesa uno de los momentos más importantes de su crecimiento: el cierre de la escuela primaria y el comienzo de una nueva etapa.

La cantante decidió abrir su corazón en Instagram y escribió una extensa reflexión sobre los casi 13 años que lleva junto a su hijo. Entre recuerdos, orgullo y cierta nostalgia, Jimena habló de los cambios que observa en Momo y de lo difícil que puede resultar para una madre aceptar que aquel niño que estuvo siempre a su lado comienza a ganar cada vez más independencia.

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El adolescente está en la recta final de la primaria, ya tuvo su baile de 7mo y próximamente realizará un viaje con sus amigos. También quedan por delante la fiesta junto a su familia y el colegio, además del tradicional festejo del último día de clases.

“¡Qué año! Llega el final de una etapa tan importante, tan linda, tan emocionante. Te egresas, te vas de viaje con tus amigos, ya tuviste tu baile de 7mo, falta la fiesta con la familia y el cole, y falta la tirada de papelitos tu último día. Tu último día de primario, y se viene el secundario”, expresó Jimena Barón.

La intérprete de La Cobra también describió con ternura al adolescente que tiene delante y enumeró algunas de las cualidades que más admira en él. En sus palabras quedó reflejado el enorme orgullo que siente al verlo crecer y transformarse. Te veo grande, musculoso, te veo inteligente, rápido, gracioso, empático, pillo, te veo lindo hijo, todo perfumado con tus fragancias árabes que están de moda y nunca te son suficientes”, escribió.

Pero detrás de esa felicidad también apareció una confesión mucho más íntima. Jimena admitió que una parte de ella sufre al notar que Morrison ya no es el niño de antes y que empieza a recorrer su propio camino. Una parte egoísta de mi corazón sufre un poco viéndote despegar, tomándote solo el bondi, no tan interesado en cosas que antes te encantaban, conmigo. Veo desaparecer los hoyuelitos de tus manos y si soy egoísta, me duele”, reconoció.

La cantante recordó entonces los primeros años junto a su hijo y el recorrido que hicieron desde su nacimiento. En ese sentido, remarcó que durante el comienzo estuvieron “bastante solos”, aunque encontró en el amor la fuerza necesaria para atravesar esa etapa.

“No creo ser egoísta, ni debo, porque soy mamá y ese es mi trabajo, así que esto me lo quedo yo y lo dejo pasar. Me cuento a mí misma que hace casi 13 años y una panza preciosa que estamos juntos, pegados, cagándonos de risa de acá para allá, haciendo de todo, juntos, manifestó.

Lejos de quedarse solamente con la nostalgia, Jimena Barón celebró el presente del preadolescente y aseguró que verlo crecer y desenvolverse con seguridad es uno de los mayores orgullos de su vida. Me infla el pecho como nada en mi vida verte volar, seguro, confiado, fachero (como decís vos). Hicimos un gran trabajo hijo. Bastante solos al principio, sin tener mucha idea la verdad, pero el amor fue más que suficiente, sostuvo.

Hacia el final, la artista le agradeció a su hijo por haberle enseñado a ser mamá y le aseguró que siempre tendrá un lugar al cual regresar. “Gracias por enseñarme a ser mamá. Gracias por ser mi primer equipo por siempre. Siempre voy a ser tu pista de aterrizaje, ya te lo dije… Vos volá!”, escribió.

Y por último, cerró con una frase que resumió todo el amor que siente por Momo: “Mi primer amor por siempre, mi campeón toda la vida”.

Vale señalar que el mensaje de Jimena Barón fue publicado horas antes de que trascendiera la delicada situación de salud que atraviesa Daniel Osvaldo, padre de Momo, quien fue internado de urgencia en un hospital de Llavallol.

Por qué internaron de urgencia a Daniel Osvaldo, el ex de Jimena Barón

Las horas de preocupación se multiplican por el estado de salud de Daniel Osvaldo, ex pareja de Jimena Barón y padre de su hijo Momo, quien permanece internado en terapia intensiva del Hospital de Llavallol con pronóstico reservado. El exfutbolista fue trasladado de urgencia durante la noche del jueves, luego de atravesar varios días con un fuerte malestar.

La información se conoció este viernes en LAM (América TV), donde Pepe Ochoa contó que fue la hermana de Osvaldo quien lo encontró en su casa y consiguió que recibiera atención médica. Según lo informado en el programa, el exjugador habría presentado un derrame pleural derecho, un cuadro relacionado con la acumulación de líquido alrededor del pulmón. También se mencionó la posible presencia de pus, en el marco de un cuadro que estaría siendo tratado por los profesionales.

"Ayer a las 11 de la noche lo ingresaron en Llavallol. Viene de años difíciles, tengo entendido que no tiene prepaga. Lo encontró su hermana", relató Ochoa.

Además, el panelista describió cómo se habría encontrado Osvaldo durante los días previos a la internación y se refirió al diagnóstico que, según su información, recibió: "Venía de días de sentirse muy mal, y eso porque tenía el pulmón lleno de pus y agua. Está internado en terapia intensiva. Ayer le cortaron dos centímetros de cada pulmón. El diagnóstico es derrame pleural derecho".

Ochoa también aseguró haber consultado a fuentes médicas acerca de un posible origen del cuadro. "Esto se debe al deterioro producido por la droga", le habrían indicado. Y agregó: "Me dijeron que si consumís es algo que puede pasar porque la droga deteriora el pulmón y pueden ingresar bacterias". Estas apreciaciones fueron presentadas en el programa como información atribuida a esas fuentes y no como una confirmación médica oficial.

Mientras continúa internado, su hermana sería la única persona que lo acompaña. "Está muy delicado en terapia intensiva y la única persona que lo acompaña es su hermana", señaló Ochoa.

Por el momento, Daniel Osvaldo permanece bajo atención médica y monitoreo constante. "El cuadro es grave y el diagnóstico a esta hora es reservado", concluyó el panelista.

     

 

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