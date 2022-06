Juariu contó qué fue lo que más le costó cuando llegó de Tucumán a Buenos Aires

"La transición más difícil que me tocó afrontar cuando vine de Tucumán a Buenos Aires es que aquí forro significa mala persona, mientras que en Tucumán es chupa media", contó en Twitter.

Juariu y su cáncer de mama: la experiencia que le cambió la vida

Vicky Braier nació en Tucumán y se hizo conocida a partir de su personaje llamado Juariu, experta en encontrar detalles comprometedores en las redes sociales de los famosos.

En muchas oportunidades habló de su enfermedad, a contramano del tabú que para muchos significa el cáncer. "Me estaba bañando, me toque un bultito, y fui inmediatamente a ver a un ginecólogo. Me hicieron una eco y era un quiste pero al lado había un tumor de siete milímetros”.

“Venía de un año muy difícil (o eso creía yo) hasta que llegó el cáncer a demostrarme qué es lo que realmente importa. A bajarme a la realidad. Un sacudón amargo que hoy a la distancia creo que supe sacarle el lado positivo (si es que lo tiene) de lo qué pasó. Y es que se convirtió en mi cable a tierra. Cada vez que me preocupo por alguna boludez me digo: ‘¿Te vas a preocupar por eso, changa?’. Tuviste cáncer”, reflexionó.

Juariu contó cómo descubrió el romance de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul

En "El Método Rebord", el ciclo de entrevistas que conduce Tomás Rebord, contó cómo fue que se dio cuenta de que "pasaba algo" entre Tini Stoessel y el jugador de la Selección Argentina Rodrigo De Paul, noviazgo que acaba de confirmarse con las primeras fotos que se conocieron.

"Creo que fui la primera en detectar que Tini y De Paul se empezaron a seguir. 'Por qué De Paul va a seguir a Tini Stoessel', me pregunté", dijo Juariu, que hace poco dio un mensaje concientizador por su experiencia con el cáncer de mama. Luego de ese primer descubrimiento, Juariu contó que ahí empezó a investigar: "Me di cuenta por un like y me pregunté si se seguían".