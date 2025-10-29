Racing busca la final de la Copa Libertadores en la revancha contra el Flamengo en Avellaneda

La probable formación de Racing vs. Flamengo
Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Bruno Zuculini o Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni o Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
El posible once de Flamengo vs. Racing
Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.
Racing vs. Flamengo, por la Copa Libertadores: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 21.30
- TV: Fox Sports y Telefé
- Árbitro: Piero Maza
- VAR: Juan Lara
- Estadio: Presidente Perón