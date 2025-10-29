En vivo Radio La Red
Deportes
Racing
Flamengo
Semifinal

Racing busca la final de la Copa Libertadores en la revancha contra el Flamengo en Avellaneda

El equipo de Gustavo Costas cayó por 1-0 en el Maracaná, en Río de Janeiro y dejó la llave abierta para definir de local.

Racing busca la final de la Copa Libertadores en la revancha contra el Flamengo en Avellaneda

Este miércoles, a partir de las 21:30 horas, Racing y Flamengo definirán en el Cilindro de Avellaneda al primer finalista de la Copa Libertadores, tras la ventaja de 1-0 obtenida por el equipo brasileño en el partido de ida. La “Academia” solo disputó una final de Copa Libertadores en toda su historia, en el año 1967.

Leé también Preocupación: volcó un micro con hinchas de Flamengo que viajaban para el partido vs. Racing y hay heridos de gravedad
Foto X: @SoloxDeporte

El conjunto dirigido por Gustavo Costas afronta el desafío con la obligación de ganar: una victoria por un gol forzará la definición por penales, mientras que un triunfo por mayor diferencia le asegurará el pase a la final. Cualquier otro resultado clasificará a Flamengo.

La Academia llega tras una semana de descanso, ya que no disputó partidos el fin de semana debido a las elecciones legislativas, aunque sufrió la baja de Santi Sosa, quien fue operado y estará fuera de las canchas al menos un mes.

Por su parte, el equipo comandado por Filipe Luís arribará a Argentina tras finalizar segundo en el Grupo C y eliminar a Inter de Porto Alegre (3-0 en el global) y a Estudiantes (por penales tras empatar 2-2) en las fases previas. El Fla viene de perder 1-0 ante Fortaleza en el Brasileirao.

Embed

La probable formación de Racing vs. Flamengo

Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Bruno Zuculini o Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni o Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

El posible once de Flamengo vs. Racing

Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

Racing vs. Flamengo, por la Copa Libertadores: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 21.30
  • TV: Fox Sports y Telefé
  • Árbitro: Piero Maza
  • VAR: Juan Lara
  • Estadio: Presidente Perón
