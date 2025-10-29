Racing busca la final de la Copa Libertadores en la revancha contra el Flamengo en Avellaneda

Este miércoles, a partir de las 21:30 horas, Racing y Flamengo definirán en el Cilindro de Avellaneda al primer finalista de la Copa Libertadores, tras la ventaja de 1-0 obtenida por el equipo brasileño en el partido de ida. La “Academia” solo disputó una final de Copa Libertadores en toda su historia, en el año 1967.