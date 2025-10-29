Rusherking habló a fondo del ataque de Ángela Torres, quien lo acusó de "quedar seca": "Me shockeó y dolió"

Consultado sobre el actual noviazgo de la China Suárez y el futbolista Mauro Icardi, Rushkering señaló: "No reniego de mi pasado, cada relación que tuve fue una experiencia y un amor, en ese momento la pasé increíble, si cada pareja mía está feliz, estoy feliz. Yo estoy ok en mi vida y espero que ellas quieran lo mismo de mí".

Y sobre aquel auto de lujo que le regaló a la China Suárez por su cumpleaños cuando estaban saliendo, el cantante comentó: "Ya ni me acuerdo cómo se resolvió esa situación, es algo del pasado".

La desilusión de Rusherking por las picantes declaraciones de Ángela Torres

Rusherking fue consultado también en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por las duras declaraciones de su ex novia Ángela Torres, quien lo acusó de sufrir la diferencia económica que tenían y de "quedar seca" tras ese vínculo.

"Cada uno es libre de contar lo que quiera. Si me shockeó la forma en que se manejó el tema porque se me hizo quedar como si yo fuese un culeao que le estoy pidiendo a la otra persona que gaste plata o se adapte a mi estilo de vida", se defendió el joven sobre esas polémicas declaraciones de su ex.

"De hecho todo lo contrario, cuando estoy de novio y tengo un viaje siempre incluyo a mi pareja, estar acompañado e incluir a la otra persona sin esperar nada a cambio. Eso sí quizás me dolió un poco porque se mal interpretó y no es así, la gente que me conoce sabe que lo doy todo cuando estoy enamorado", continuó Rusherking.

Dejó en claro además su intención de no salir a responder todo: "Aprendí a no defenderme todo el tiempo de las cosas que dicen sino me vuelvo loco. No estaba sufriendo, si estoy de novio y tengo otras posibilidades no soy tan hijo de pu.. de decir: 'che, tenés que pagar esto o aquello'. Cuando estoy de novio o salgo con mis amigos, invito yo, no tengo problema, es mi forma de ser".

Sobre el final, Rusherking reconoció que le escribió a Ángela Torres luego de esas polémicas declaraciones pero que no tuvo respuesta alguna: "Le mandé un mensaje y no me contestó. Para mí no me ghosteó, se dio cuenta que flasheó y bueno, así es la vida".