La trascendental decisión de Benjamín Vicuña tras el acuerdo con la China Suárez por sus hijos

Y agregó: "El actor tiene muchas ganas de hacerlo y ya El Trece está en conversaciones con él. Se viene la conducción del actor chileno en tevé abierta, cuando termine Guido, arranca Benja".

De esta manera, el actor chileno sería el elegido para estar al frente del programa de entretenimientos que Guido Kaczka condujo hasta mediados de junio. Desde el canal buscan también así dar un poco de descanso a la imagen de Guido en el aire, con quien están muy contentos, y evitar así que su presencia se repita tanto en la grilla.

Benjamín Vicuña estaría muy entusiasmado con esta idea ya que si bien tuvo alguna experiencia previa en la conducción se trata de una importante apuesta para estar frente a cámara y en otro rol alejado de la actuación.

benjamin vicuña

El acuerdo de la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos y los viajes a Turquía

Agustín Rodríguez, abogado de Eugenia la China Suárez, comentó cómo se encuentra la situación con Benjamín Vicuña en busca de llegar a un acuerdo entre las partes por los dos hijos que tienen en común los actores y los viajes de ella a Turquía con los menores.

“No tenemos un acuerdo global, vamos paso a paso”, reconoció el abogado de la actriz en diálogo con el ciclo Puro Show (El Trece). En ese sentido, remarcó que “hay muy buena voluntad de las dos partes” pero que aún “no hay un acuerdo definitivo” en cuanto a los períodos en que Magnolia y Amancio viajen y vuelvan de Turquía.

“Hay acuerdos que se van cumpliendo y se van llevando a cabo y la realidad es que hoy por hoy está todo bien y todo encarrilado. Asentarse definitivamente en Turquía todavía no está definido. Sí pasan una buena porción del tiempo allá en Turquía, asistiendo (a un un instituto) para que no pierdan la escolarización, como también lo hacen acá cuando vienen a su colegio”, fundamentó el abogado.

En cuanto a los puntos de acuerdo entre las partes, explicó: “Se intenta que los chicos no pierdan la escolarización. En eso tengo que reconocer que hay muy buena voluntad de los papás. Vicuña y su letrado, entienden que es lo mejor para los chicos”.

Y cerró remarcando que mejoró la comunicación entre los dos y que eso facilita la tarea de ambos letrados: "Nosotros hablamos con el letrado de Benjamín y entre ellos hay incipientes charlas, volvieron a comunicarse entre ellos, para nosotros es mucho mejor", se sinceró.